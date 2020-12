Morón lleno de optimismo para el futuro albo: "Juntos vamos a festejar en el 2021. Vamos adelante, que de atrás pica el indio"

Colo Colo vivió este 2020 uno de los peores años de su historia deportiva e institucional, cayendo progresivamente, fecha a fecha, hasta llegar al fondo de la tabla y comenzar la temida lucha contra el descenso, una amenaza latente para el Cacique, pero que no asusta a históricos como Daniel Morón.

Pese a que el presente albo es complejo y, salvo excepciones, la calidad del plantel no es de las mejores, los hinchas y los referentes tienen fe en sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los desafíos venideros para salvar la categoría.

En ese contexto, Daniel Morón conversó en extenso con El Gráfico, donde repasó lo que ha sido el año de los albos y la posibilidad de perder la categoría, algo que el Loro cree que no sucederá:

"No, no le tengo miedo al descenso, porque todavía quedan partidos. Como toda mi vida he sido un tipo que ha entrado a la cancha a jugar, y como me lo estás preguntando a mí, no le tengo miedo al descenso. Estoy muy esperanzado, especialmente después de los partidos contra Unión Española y Universidad Católica, en que el equipo se va a salvar", comentó el exarquero.

Pese a su optimismo, Morón reconoció sin tapujos que jamás se imaginó que Colo Colo pudiera tener un 2020 tan complejo como este:

"No, la verdad es que no me lo esperaba. A principios de año, estábamos pensando en un torneo internacional como la Copa Libertadores. No imaginé nunca este presente. Ha sido un 2020 demasiado turbulento para el mundo en general, pero a Colo Colo lo ha golpeado mucho más en todos los aspectos", reveló el Loro.

El Cacique cierra el año como colista del Torneo Nacional.

De todas maneras Morón aseguró que no es momento propicio para comenzar a apuntar culpables del presente albo: "errores hay muchos para estar en esta situación, pero quiero ser bien prudente, porque hoy es muy fácil empezar a buscarlos. No es el momento, ahora todos tenemos que tratar de ayudar, ya llegará el tiempo de buscar responsabilidades. Hoy todos tenemos que poner el hombro y, pasado esto, sea lo que sea, buscaremos a los culpables".

Por último, Daniel Morón cerró su reflexión con un potente mensaje para los colocolinos que sufren este fin de año con su equipo colista y pensando todos los días en el temino descenso:

"Decirle al hincha que esto es Colo Colo, que tiene estos vaivenes, de repente tan arriba y tan abajo. Pasamos un momento súper difícil con la quiebra, cuando todos pensábamos que Colo Colo desaparecía, y fuimos campeones", comentó.

El loro agregó: "este club es capaz de revertir las situaciones más difíciles, no tengo dudas, así que, en este 2021, pongamos todas las esperanzas y energías para ayudar a nuestro equipo a que salga de esta situación complicada. Juntos vamos a festejar en el 2021 mantenernos en Primera y quizá empezar a refundar el club de una manera diferente. Vamos adelante, que de atrás pica el indio".