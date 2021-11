El periodista y presentador internacional aseguró que el Colorado conversó con sus compañeros y les dejó claro que no renovará. Eso sí, todavía siguen negociando con su representante.

Bomba de Herman Chanampa: Leonardo Gil avisó al plantel de Colo Colo que no seguirá la próxima temporada

Colo Colo sigue enfocado en lo que será la recta final del Campeonato Nacional. El Cacique comparte el liderato junto a Universidad Católica y, a dos fechas del término del torneo, no puede dejar puntos en el camino si quiere seguir soñando con el título.

Pero aparte de la lucha por la cima de la tabla de posiciones, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros también tiene otra preocupación: Leonardo Gil. El Colorado ha sido una de las grandes figuras de esta temporada, pero todavía no acuerda su continuidad para el próximo año.

Colo Colo tendrá que jugar Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile. Tres desafíos más que importantes y para los que necesita un plantel lo más competitivo posible, algo en lo que trabaja la directiva de Blanco y Negro.

Y es ahí donde Gil aparece como uno de los grandes problemas. Si bien la intención del jugador es seguir en el estadio Monumental, lo cierto es que las negociaciones parecen no avanzar. De hecho, algunos ya las dan por cerradas.

Leo Gil avisó al plantel que no sigue en Colo Colo

En la última edición de De Fútbol se Habla Así de DirecTV, Herman Chanampa soltó la bomba que menos querían escuchar los hinchas albos. Según detalló el periodista, Leonardo Gil ya avisó al plantel que no seguirá en el club la próxima temporada.

"Hoy Leonardo Gil conversó con sus compañeros y les dijo que era muy difícil que siga en Colo Colo", explicó. La noticia sorprende, pero deja en claro que desde el Al Ittihad, dueños de su pase, no pretenden soltarlo a menos que se les paguen los dos millones de dólares que piden.

Chanampa no se quedó solo en eso y recalcó que Gil conversó y dejó claro que, por ahora, su continuidad no está cerrada. "Les dijo a sus compañeros que hoy no seguiría. Hay que ver cómo se enfocará en lo que queda de torneo".

Colo Colo podría perder a una de sus grandes figuras y pieza clave en el esquema de Gustavo Quinteros. El técnico renovó con la idea de pelear la Copa Libertadores, pero con una baja tan sensible como la del Colorado, deberá trabajar duro para encontrar un reemplazo. Aunque la negociación todavía no está 100 por ciento cerrada.