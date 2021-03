Las notas del Toby Vega: 1,0 para Maximiliano Falcón por pegar combos y Gonzalo Tapia el mejor de la UC y el partido

La Supercopa de Chile 2020 ya es historia y Universidad Católica alcanza un nuevo título en sus vitrinas a costa de Colo Colo. La UC partió en desventaja para remontar y terminar dándolo vuelta con un contundente 4-2 en el Estadio Nacional. Tras el duelo, Marcelo Vega entregó sus esperadas notas en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Toby separó a los tres mejores, con Gonzalo Tapia de la UC con la evaluación más alta, mientras Maximiliano Falcón recibió un 1 tras regalar golpes y empujones que le valieron la tarjeta roja en los descuentos.

Asimismo, el Toby Vega evaluó a los técnicos: Gustavo Poyet con un 6 en Universidad Católica y Gustavo Quinteros de Colo Colo con un 5.

LAS NOTAS AZULES DEL TOBY

Juan Leiva (6,0): cumplió y fue el mejor de las contrataciones a pesar que no termina jugando en su puesto, lo hizo muy bien y mejor que Parot, que para mí, ya deberían traerle un lateral izquierdo a la Católica. Lo hizo muy bien Leiva.

Fernando Sampedri (6,5): fundamental en el gol del 2-1, la aguanta bien, un jugador que no hay como él. Uno mira Colo Colo y a Parraguez le cuesta, a Morales le cuesta… (Joaquín) Larrivey, Sampedri, son jugadores de verdad. ¿Y qué va a pasar en la Católica cuando no esté Sampedri? Ya le pasó en el campeonato pasado y se notó demasiado.

Gonzalo Tapia (7,0): se ganó la camiseta, uno vive reclamando que no tenemos delanteros ni punteros encaradores. La selección, es hora que lo empiecen a llamar. Juega bien, no digo que sea titular en la selección, pero que empiece a madurar y esté con los otros jugadores.

LOS ROJOS

Felipe Campos (3,0): se nota la ausencia de Barroso y se va a notar más ahora que no estará Falcón. Le falta, no puede agarrar camiseta y tiene malos partidos.

Alfonso Parot (2,0): no jugó bien, no pasa, pierde muchos balones. Dituro casi todo el primer tiempo trató de salir jugando por la izquierda y le gritaba ‘controla hacia adelante, no hacia atrás’. Tienen que traer un lateral izquierdo que pase, que sea bueno.

Maximiliano Falcón (1,0): terrible, ahora sí que Quinteros está complicado… Sin Falcón, se fue Barroso, Campos no está en su nivel. Falcón, no puedes tirar combos. Yo he visto punteros que se tiran y gritan, pero Falcón en todas las jugadas se tira y grita, ya no le creen.

