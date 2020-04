La desesperación de Emiliano Vecchio por llegar a Colo Colo: "Llamé y dije 'no me importa el dinero'"

Emiliano Vecchio tuvo un muy buen pasar por Colo Colo, coronándose campeón de la estrella 30 que, quizás es uno de los campeonatos más importantes para el hincha colocolino en el último tiempo.

En conversación con Mundo Cracks, el ex volante de Unión Española reveló que intentó volver a toda costa a Macul y que hizo todo lo posible para que se diera.

"Llamé a una persona de Colo Colo, le dije 'quiero volver, no me importa el dinero, no me importa nada, quiero volver, quiero jugar en Colo Colo, porque me siento bien'. Me dijeron 'no'. Sabía que se iba (Jorge) Valdivia, que no le renovaban contrato", expresó.

Además agregó que, "entonces dije 'es un buen momento para volver, juego en la posición de él'. No, la persona me dijo que no, que no estaba en el proyecto. Lamentablemente me cerró la puerta sin preguntarme nada. Me gusta que lo sepa el hincha de Colo Colo para que sepa".

Al final Emiliano Vecchio no llegó al Cacique, ya que Blanco y Negro optó por quedarse con los servicios de Leonardo Valencia, quien llegó procedente de Botafogo.