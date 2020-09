Julio Barroso y empate de Colo Colo: "Se nota que estamos en un momento en que nos cuesta sacar los tres puntos"

Colo Colo igualó contra La Calera como visita por la decimoprimera fecha del Torneo Nacional y el Cacique sigue sin ganar en una racha de dos igualdades y dos derrotas desde la reanudación del fútbol chileno.

Los albos vuelven a dejar puntos en el camino al mismo tiempo que se ubican en la parte baja de la tabla. Tras el duelo Julio Barroso habló con el CDF.

“Jugamos contra un equipo que tiene un estilo de juego definido y muy bueno, por eso están allá arriba. Nosotros estamos en un momento en que nos cuesta sacar los tres puntos, se nota”, dijo el defensor de Colo Colo.

Colo Colo igualó sin goles frente a La Calera por la fecha 11 del Torneo Nacional.

Agregó que “igual tuvimos una actitud distinta a la mostrada contra O’Higgins, pero hoy lo más importante es conseguir los resultados y sacamos sólo un empate. Creo que tenemos que mejorar para quedarnos con un triunfo”.

Complementa: “no estamos encontrando ese grado de confianza que nos permita fluir en el juego, arrancamos bien, con buena tenencia, mejorarnos bastante y aún no es lo que queremos, pero este es el camino cuando las cosas están mal. Hay que trabajar más duro para que se abra el arco y poder hacer los goles que nos permitan conseguir los resultados que buscamos”.

Por último, evitó referirse a la posible salida de Gualberto Jara de la banca de Colo Colo y salió jugando: “no voy a hablar de eso, vengo de jugar un partido de fútbol y lo que interesa es dar la cara en este momento porque los jugadores somos los responsables, no me interesa lo que se hable, no estamos enfocados en eso y necesitamos ganar”, expuso.

Sentenció que “los dirigentes después sabrán lo que harán, pero nosotros no podemos perder el foco, porque necesitamos urgente ganar tres puntos, recuperar todo el terreno y mal arranque que tuvimos”.