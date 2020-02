Juan Cristóbal Guarello y posible arribo de Scolari a Colo Colo: "Un DT pragmático le sube el pelo a la huevá"

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la posible llegada de Luiz Felipe Scolari a Colo Colo para reemplazar a Mario Salas en la dirección técnica. El mismo periodista aseguró en Radio ADN que Felipao tiene 90% de probabilidades de ponerse el buzo del Cacique.

“Estos técnicos que tienen tanto cartel y que están acostumbrados a la gran cosa siempre, llegan a Colo Colo, que tiene su conflictitos y tonterías internas. De repente es como que les queda medio chico el traje”, dijo Guarelo En Los Tenores.

Agregó que si llega “tiene que resolver un montón de meriñaques que hay adentro. Va tener que entrar a picar, porque el equipo viene a los tumbos”.

Siguió complementando: “Scolari es un técnico pragmático, no tiene el verso de proponer, no dice nada de eso. Se equivocó mal en el mundial del 2014, pero no tenía una generación brillante y se le lesionó Neymar. (Si llega a Colo Colo) le sube el pelo a la huevá”.

Por último abordó antiguas declaraciones del entrenador brasileño, en las que aseguró que Augusto Pinochet había hecho cosas buenas durante la dictadura militar en Chile.

“¿Apoyó a Pinochet? Ivo Basay también. Alguien que llega a otro país, por respeto no se mete en la política contingente a menos que lleve mucho tiempo. Y no apoyó a Pinochet, no vino acá con un cartel. Dijo que lo admiraba”, sentenció.