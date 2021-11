El pícaro comentarista televisivo y ex arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera tomó literalmente para la chacota los análisis arbitrales sobre los dos polémicos penales sancionados en favor de Colo Colo durante la victoria sobre Deportes Melipilla, duelo que marcó el cierre de la fecha 31 del Campeonato Nacional.

Johnny Herrera echa la talla con los colocolinos: "Ya les regalaron dos penales, que no hue**** más"

La discusión por los penales del partido que Colo Colo le ganó a Melipilla en el estadio Monumental tuvo a Johnny Herrera como protagonista especial en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Y el remate fue genial.

El periodista Marcelo Muñoz miró su teléfono y dijo tener una información "desde el mundo del arbitraje", que aseguraba que la primera falta sobre Maximiliano Falcón no fue penal. Y que sí fue penal el segundo, mano de Miguel Escalona tras remate de Paulo Solari.

Fue cuando Johnny lanzó una carcajada. "El primero no es penal, tajante... ¿y en el segundo el criterio de tu mundo arbitral dice que sí?", respondió el ex arquero y capitán de Universidad de Chile, con una pícara sonrisa de oreja a oreja.

Muñoz se llevó la mano al audífono para oír un mensaje desde la cúpula del canal. "Me está llegando otra información, de arriba, comunicado con el mundo del arbitraje: el primero sí es, el segundo no es. Y lo digo de manera muy responsable", enmendó el magallánico.

Y Johnny ya no aguantó más. "Dile al de la muela (audífono) y al que sapea por fuera, que ya les regalaron los dos penales, que no hueveen más", exclamó el ex portero en medio de las risotadas del panel.

Colo Colo recuperó la punta del Campeonato Nacional en un duelo muy reñido con Deportes Melipilla, en el que el arbitraje de Ángelo Hermosilla y la labor de Fernando Véjar en el VAR fue especialmente polémica.