Iván Morales y la llegada de delanteros a Colo Colo: "Todos los años pasa lo mismo"

En el regreso de Colo Colo a los entrenamientos hubo espacio para Iván Morales, quien actualmente se está preparando para jugar con la selección chilena en el Sudamericano Preolímpico y aprovechó el inicio de la pretemporada alba para hacerse presente en el estadio Monumental.

Sin embargo, su condición no ha variado y Colo Colo sigue buscando jugadores en su puesto. "Me gustaría jugar, donde me toque lo haría, si bien no me tocó jugar de centrodelantero ningún partido no es decisión mía y verá el profe (Mario Salas) en qué posición le gusta más", reflexionó el ariete de 20 años.

Mientras Marcelo Espina busca un 9 en Argentina, Morales reconoció que "todos los años pasa lo mismo: vienen delanteros, volantes, defensas... y se forma una bonita competencia y ahí hay que ganársela. Me gustaría quizás que me dieran la oportunidad, pero sé que tengo que competir, nunca me ha tocado fácil y lo voy a seguir haciendo", adelantó.

El Sudamericano comienza el próximo 18 de enero y Morales espera ser una carta para la Roja, como vitrina para su futuro. "No sé qué puede pasar, vamos a ver qué pasa. Estoy enfocado con la selección y en el preolimpico, que es un bonito desafío. Hay cosas (ofertas), pero es algo que se irá viendo y lo manejan otras personas", explicó el ariete del Cacique.

Finalmente, Morales confirmó la visita de la selección Sub 23 para enfrentarse a Colo Colo en la Noche Alba. "Va a ser bonito jugar en el estadio en el que estoy todo el año. Ojalá sea un bonito espectáculo", completó.