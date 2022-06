A través de redes sociales, los fanáticos de la selección peruana lamentaron que Ricardo Gareca no incluyera en la banca al jugador de Colo Colo, Gabriel Costa. Eso sí, respetan la decisión del Tigre, pero no la comparten.

El mediocampista de Colo Colo, Gabriel Costa, está en Qatar junto a la selección peruana que disputa el repechaje al Mundial 2022 frente a Australia, en el estadio Ahmad bin Ali de la localidad de Al Rayyan.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca se juega uno de los últimos cupos para Mundial en el repechaje entre Asia (AFC) y Sudamérica (Conmebol), pero una decisión del DT oriundo de Buenos Aires, referente al volante del Cacique, dejó contrariado a los hinchas peruanos.

Perú confirmó su formación titular frente a Australia sin Gabriel Costa. Y el ofensivo del Cacique no sólo no apareció entre los once, sino que Gareca tampoco lo llevó al banco.

De inmediato las redes sociales se remecieron con la respuesta de los hinchas de Perú, que si bien respetaron la medida de Gareca, se manifestaron en desacuerdo por la ausencia de Costa entre sus alternativas.

“Qué pasó Gareca, por qué no está banca Gabriel Costa? Espero no se haya equivocado esta vez”, sostuvo Aldo Guevara en Twitter mientras @Joaquingrca manifestó que “nunca entenderé las razones de excluir a Gabriel Costa, pero qué sé yo, Gareca sabe lo que hace y yo no soy nadie para cuestionarlo”.

Cabe recordar que Gabriel Costa ha sido muy recurrente en las nóminas de Perú en las eliminatorias. Los incaicos disputan el repechaje tras finalizar quintos en la tabla con 24 puntos en 18 partidos.