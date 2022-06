Formación confirmada de Perú para el repechaje contra Australia: Canchita Gonzáles titularísimo y Gabriel Costa queda fuera de la banca

Ricardo Gareca dio a concer el once titular de la selección sudamericana en el repechaje a Qatar 2022 que afrontan esta tarde Perú frente a Australia en Al Rayyan. el mediocampista de Colo Colo Gabriel Costa no estra entre los convocados, pero el ex albo Christofer Gonzáles será titular ante la baja de Yotún.