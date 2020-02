Harold Mayne Nicholls y el nuevo entrenador: "El objetivo es que esté para la Libertadores"

Luego del despido de Mario Salas de la banca de Colo Colo, en Blanco y Negro trabajan intensamente en la búsqueda de su reemplazante.

Este miércoles en el Estadio Monumental Harold Mayne Nicholls se refirió a este tema. "Marcelo (Espina) no ha dejado de trabajar. Ha recibido una serie de alternativas, no sólo él. Esperamos resolverlo a la brevedad posible para jugar en Bolivia por Copa Libertadores con un cuerpo técnico nuevo", aseguró.

Consultado si existe plazo para definir al nuevo estratega, el ex presidente de la ANFP contó que "no nos queremos autoimponer un tiempo porque al otro lado puede haber una persona que no esté disponible. El objetivo es que esté para la Libertadores"

Sobre las características del nuevo entrenador, Mayne Nicholls afirma que "buscamos alguien con mucho carácter, que juegue el fútbol que le gusta a los hinchas siendo ofensivo pero responsables y alguien con experiencia internacional y en ligas locales. No cambia mucho a lo que teníamos, pero hay que acompañarlo con resultados deportivos".