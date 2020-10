Gustavo Quinteros y su análisis de Colo Colo: "Me encontré con cosas que no tenía en cuenta"

Colo Colo quedó eliminado del plano internacional y hoy se concentra en arreglar la pésima imagen que ha dejado esta temporada. Los albos enfrentan este miércoles a Everton con la obligación de ganar para salir del penúltimo lugar de la tabla de posiciones y tomar aire de un agitado 2020.

Gustavo Quinteros llegó al Estadio Monumental a tomar el fierro caliente y, si bien no ha conseguido triunfos aún, su sello empieza a notarse en el juego del cacique. Sin embargo, el técnico reveló que las cosas no han salido como lo esperaba.

En conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el estratega albo señaló que "cuando acepté este reto fue un desafío que sabía que iba a ser complicado no solo por lo futbolístico, sino también lo anímico. La posición en la tabla influye y a lo mejor eso demora un poco para llegar a constituir o darle una idea de juego lo más rápido posible".

Gustavo Quinteros lamentó que las lesiones no le han permitido sacarle el rendimiento esperado a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Fue ahí que Quinteros se sinceró. "Cuando uno llega y se pone objetivos, entiende que vas a tener a los jugadores a disposición, a trabajar mucho, a veces en doble turno, pero me encontré con cosas que no tenía en cuenta, un montón de jugadores que se venían recuperando de lesiones y otros que no estaban".

El técnico profundizó en su análisis y explicó que lamentablemente tuvo a jugadores que "se lesionaron después del primer partido y se complicó más de lo que esperaba para tratar de llegar a los objetivos".

Optimista por lo que viene

Gustavo Quinteros sabe que necesita ganar para que Colo Colo sume no solo puntos sino confianza. El estratega cree que ante Everton es el momento de levantar la cabeza y lucir lo que se ha trabajado en estas semanas.

"Lo que me pongo como objetivo principal es el día a día, trabajar con los jugadores que tengo y que el equipo juegue mejor, mejorar la parte defensiva, que recién para el próximo partido, si todo sigue como hasta ahora, puedo repetir la misma defensa y los volantes, tal vez al mismo equipo, eso es importantísimo porque no había pasado", lanzó.

Finalmente puso tarea para los que quieran ser titulares en su esquema. "lo que necesitan los jugadores es tener una idea, hacerla bien y que todos puedan correr los 90 minutos a máxima intensidad".