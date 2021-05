Gustavo Quinteros no ve fantasmas en el arbitraje: "Fue mala suerte, no veo mala intención"

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, abordó por primera vez los incidentes del último partido ante Palestino, en el que el árbitro Fernando Véjar no sancionó como penal una polémica polémica infracción en el área, que pudo darle el empate al Cacique.

En conferencia de prensa, el técnico albo desmintió haber observado un tablet con las imágenes del partido antes de que le exigiera al juez la revisión del VAR. "El informe del árbitro fue un error, reconocido por el Tribunal. Nosotros utilizamos la tecnología para mostrarles a los jugadores los cortes de las jugadas tácticas en el entretiempo y también después del partido", explicó.

Según el argentino nacionalizado boliviano, "eso es lo que hacemos profesionalmente, para mejor, usar la tecnología para cuestiones tácticas. En ningún momento miré la tecnología y fui a reclamar, por eso no estaba bien".

En cuanto a la polémica acción del penal, Quinteros aseguró que "el VAR es una herramienta que puede guiar, que puede ayudar, aclarar jugadas dudosas, jugadas fundamentabnles para un partido. Y espero que sea así, ¿no?", exclamó el estratega.

"Por supuesto que si me preguntas puntualmente por la jugada del último partido, por supuesto que ahí el VAR fue claro en esa jugada", agregó

"Las imágenes fueron muy claras y lamentablemente no se cobró esa infracción, pero el VAR en general es una herramienta muy importante y ojalá que cada vez sea mejor para que no haya dudas, no hayan injusticias en los partidos", complementó.

Pablo Solari es uno de los jugadores emergentes en el plantel de Colo Colo para la temporada 2021

En cuanto a eventuales segundas intenciones de perjudicar a Colo Colo, Quinteros recordó que "las jugadas de este último partido y tal vez contra Cobresal en la temporada anterior, cuando peleábamos por un objetuvo difícil, por ahí sí fueron jugadas donde no hubo justicia en las iimágenes que mostraba el VAR".

"Pero confío plenamente en el fútbol profesional y en el fútbol chileno, de que no es así. Tuvimos a lo mejor esas dos situaciones claras que no se cobraron, pero bueno, hay personas que deben decidir en ese momento y se equivocaron, reconocido por el mismo presidente de los árbitros, con el informe del cuarto árbitro con respecto a la utilización de la tecnología", sentenció.

Por lo mismo, recalcó su confianza "en el profesionalismo y la transparencia del fútbol chileno. Ojalá esto no vuelva a suceder. Tuvimos la mala suerte de que nos tocó seguido a nosotros, pero no creo que sea de mala intención".

Por último, Quinteros valoró que no hubiera "reacciones violentas en ningún momento. Tratamos de trabajar diariamente con el plantel para evitar esas reacciones cuando hay una injusticia. Todos vimos que había un penal no cobrado para colo colo, las imágenes así lo decían, tal vez era el empate con un jugador menos que el rival".

"Es un contexto que hay que tener en cuenta y siendo que por momentos hubo injusticias, en el VAR o en los penales no cobrados a favor de Colo Colo, en este caso no hubo reacciones graves de los jugadores ni del cuerpo técnico", completó.