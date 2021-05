Juan Cristóbal Guarello le tira la oreja a Carlo Villanueva: "Se muestra un par de veces y después se las come todas"

Los juveniles de Colo Colo tuvieron un amargo debut en el Campeonato Nacional 2021 luego de caer goleados por 5-1 ante Ñublense. El cacique se vio obligado a salir a la cancha con un equipo sin rodaje en competencia y casi improvisado ante la gran cantidad de ausentes por culpa del coronavirus.

Luego de conocerse un caso al interior del plantel, la Seremi de Salud determinó que existían 17 contactos estrechos. Esto llevó a Gustavo Quinteros a poner todas sus fichas en la sangre joven, que no ha tenido acción en más de un año ante la suspensión de los torneos de inferiores.

Este lunes Juan Cristóbal Guarello analizó la participación de los chicos albos ante Ñublense. En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, el periodista aseguró que "el equipo, mientras aguantó y el marcador lo tenía controlado, estuvo ordenado".

Villanueva fue uno de los más experimentados en el equipo juvenil de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Después del primer gol, el equipo se desarmó y en el segundo fue muy caótico como se paraba, porque no habían entrenado juntos. Era distinto tenerlo un mes antes que dos veces y encontrarse de improviso con un Ñublense que está jugando bien", agregó.

Pero luego Guarello hizo un particular análisis del encuentro, donde destacó a dos jugadores pero le tiró la oreja a uno que ya viene probado en el profesionalismo. "Vicente Pizarro demostró que es ordenado, de buen pie. Johan Cruz también, pero se cansó rápido y (Carlo) Villanueva explica por qué no está. Da el pase gol, se muestra un par de veces y después se las come todas, como Villanueva Fútbol Club".

Finalmente el periodista sentenció que, tras el partido, el cacique puede contar con "uno o dos jugadores interesantes, pero se entiende por qué la mayoría no está en la convocatoria. Algunos por rendimiento y otros porque están muy verdes".