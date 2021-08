Gabriel Suazo se ilusiona con la llegada de Marcelo Moreno Martins a Colo Colo: "Es un goleador"

Colo Colo recuperó la memoria y nuevamente se metió en la pelea por títulos en el fútbol chileno. Los albos están a un punto del líder en el Campeonato Nacional y esperan rival en las semifinales de Copa Chile, desafíos para los que Gustavo Quinteros quiere a un atacante: Marcelo Moreno Martins.

Pese al buen nivel de Iván Morales, el técnico del cacique ha insistido en su idea de contar con otro centrodelantero tras la partida de Nicolás Blandi. Las negociaciones estarían en marcha, aunque el boliviano negó contactos con Cruzeiro, club donde no lo está pasando bien.

Este miércoles en conferencia de prensa, Gabriel Suazo conversó con los medios sobre el interés que existe por el crack altiplánico. De hecho, el capitán de los albos no desconoce que es una figura importante.

En Colo Colo se ilusionan con contar con los goles de Marcelo Moreno Martins. Foto: Getty Images

"Si me dices Moreno Martins, es un goleador, ha jugado grande equipos, es un jugador reconocido", explicó de entrada el ahora lateral del cacique. Y es que triple M se ha hecho un lugar en los últimos años, al punto de hoy ser el máximo artillero de eliminatorias.

Eso sí, para Suazo no es momento de pensar en posibles nombres y solo se enfoca en la cancha. "Acá no sé si irá a llegar, nosotros no estamos preocupados ni estamos viendo eso. Estamos concentrados y si alguien llega, lo recibimos con los brazos abiertos".

Esto el capitán lo complemento con un fuerte espaldarazo al actual plantel y, en especial, a la delantera. "Si no llega nadie, bienvenido sea. Vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos grandes jugadores y un tremendo equipo", cerró.

En Colo Colo siguen trabajando en materia de refuerzos de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Un centrodelantero y un reemplazante para Martín Rodríguez son la prioridad, aunque con los últimos resultados cualquier cosa puede pasar.