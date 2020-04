Francisco Sagredo no oculta su amor por Colo Colo: "Casi me desmayo cuando vi al Cóndor Rojas"

Ha costado sacar adelante la nueva sección Periodista-Hincha, de RedGol, porque muchos colegas se tapan, no quieren dar la cara y les cuesta decir el equipo de sus amores.

Francisco Sagredo está en la vereda de enfrente, porque desde el primer momento se mostró abierto a participar de este entretenido espacio, donde los fanáticos del fútbol, esos que consumen sitios web, programas radiales y de televisión deportivos, quieren saber de qué equipo son los periodistas.

El director de Deportes en Agricultura lo dice todo y se destapa como fanático de Colo Colo, club que ama con la misma pasión en que lo hacía su padre, quien provocó que se transformara en Cacique.

Puertas rotas, goles gritados y un casi desmayo destacan en las respuestas de Pancho Sagredo, un albo más.

1- ¿De qué equipo eres hincha?

R- Colo Colo.

2- Tu ídolo de niñez y ahora de adulto.

R- Pájaro Rubio con Pato Yáñez de niño. ¿Hoy? No tengo un ídolo futbolístico, es músico: Jorge González.

Ahora Sagredo trabaja con su ídolo de niñez

3- La primera camiseta que tuviste.

R- Colo Colo modelo Bata, creo, con el auspicio de La Tercera.

4- El primer partido que viste en el estadio.

R- Estadio Nacional repleto, final Liguilla Copa Libertadores en 1981. Ganó la U con el famoso gol de Salah, después del penal perdido por Carlos Rivas. Entré en los hombros de mi viejo al estadio, inolvidable.

5- El gol que más gritaste.

R- Ruben Martínez a Boca el '91.

6- El partido que te hizo llorar de alegría.

R- Ninguno de Colo Colo. En alguno de la selección me he emocionado, pero no he llegado a usar pañuelos...

7- El partido que te hizo llorar de pena o rabia.

R- Uno de Copa Libertadores en Calama, en los ochenta. Un empate 2 a 2 de Cobreloa agónico con un gol del Pindinga Muñoz en el último minuto. Rompí una puerta de la rabia y me fui de charchazo en la casa.

8- A qué jugador le pediste tu primer autógrafo y a cuál le pedirías uno ahora.

R- Mmmmm, Caszely en los ochenta una vez que mi viejo me llevó a un entrenamiento de Colo Colo como el 83.

¿Hoy? Prefiero una foto que un autógrafo. Y la verdad he tenido la suerte de tener fotos con muchos cracks.

9- Tu mejor anécdota-experiencia en el estadio.

R- Experiencias en estadios he tenido muchas por mi pega. Llevo 22 años viajando por el mundo como periodista deportivo y me han tocado eventos increíbles: 5 mundiales, 5 finales de Champions, Copas América, Libertadores, Sudamericana, etc. En muchos casos entrevistando a puros cracks, a veces viendo los partidos al borde de la cancha, increíble.

Pero nada de eso se compara a lo que vivía con mi viejo cuando lo acompañaba de niño al estadio. Mi padre era fanático de Colo Colo y forjé mi relación con él en el estadio. Esa sensación de ser hincha de la mano de tu papá en el estadio es irrepetible y pagaría por volver a sentirla.

En ese contexto, lo mejor que me pasó fue entrar al camarín de Colo Colo para la Copa Libertadores del 87 en un partido contra Sao Paulo. Un amigo dirigente de mi papá nos metió y casi me desmayo cuando vi al Cóndor Rojas.

10- Tu gran sueño como hincha.

R- Cumplí los dos que tenía: ganar la Libertadores con Colo Colo y la Copa América con la Selección.