La pasión azul del periodista-hincha Jorge Gómez, Pelotazo: "Pocos creen que sea de la U"

Periodista-Hincha, la nueva sección de RedGol está tomando fuerza y ahora fue el turno de Jorge Gómez, más conocido por todos como Pelotazo, de contar toda su verdad.

El periodista de radio Cooperativa y ESPN, no tuvo reparos en contar su verdadero amor por Universidad de Chile, el cual adquirió gracias al fanatismo azul que le traspasó su padre.

Sin embargo, no duda en decir que el mejor equipo en la historia del fútbol chileno es Colo Colo, porque afirma que los datos están por encima de cualquier pasión que se pueda sentir.

Gómez, además, en contacto con RedGol contó una anécdota que tuvo con Lionel Messi, la que le sacan en cara hasta el día de hoy.

1- ¿De qué equipo eres hincha?

R- De Universidad de Chile por herencia de mi padre.

2- ¿Te gusta que nadie te crea que eres hincha de la U?

R- Pocos creen la verdad y me da lo mismo. Yo soy hincha de la U, pero en el camino elegí ser periodista y ahí cambia todo, sobre todo si trabajas en el medio deportivo. La historia está clara y el equipo más popular y más exitoso de Chile es Colo Colo. Nadie ni siquiera se le acerca. Quizá en gente la brecha se puede haber acortado algo en el siglo XXI, pero en títulos la distancia es abismal. Lamentablemente nacimos en Chile, porque en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Colombia o Perú la cosa está más pareja y se puede abrir un debate futbolero al respecto. Acá no. Un ejemplo. En Argentina todos hablan de Boca o River, pero aparece el hincha de Independiente y te dice “yo he ganado más Libertadores que ustedes dos”. Y se enciende la conversa. Acá no es tema, ni debate. Si la gente me sigue en redes sociales es para informarse, no para leerme feliz o triste por un resultado de la U. Eso lo dejo para mí o para la conversa con mis amigos. Un consejo. Quien quiera leer mentiras sobre la historia del fútbol chileno que siga a cuentas partidarias donde todos los equipos son el Barcelona.

3- ¿Cuál es la camiseta de la U que más te gusta?

R- La de 1994 por lejos. Me la regaló mi padre y la perdí (me la robaron) en un cambio de casa. Representa muchas cosas. La encuentro muy linda y además fue con la que el equipo salió campeón tras 25 años. Como si fuera poco es el primer título que disfruté como hincha junto a mi papá.

La camiseta azul que más le gusta a Pelotazo - Gentileza Jorge Gómez

4- ¿Te pones más nervioso con los partidos de la U o la Roja?

R- Con los de Chile, porque para mí la Selección es más importante que el equipo. Es cierto que el club uno lo elige y lo otro te toca, pero bajo ese punto la Roja es la familia. Es lo que me tocó y lo quiero como tal. Por eso festejé tanto el bicampeonato de América porque se apoyó siempre, se sufrió mucho, y tras la Copa América 2011 y el Mundial 2014, parecía que me moría sin ver a Chile campeón. Antes de eso, el triunfo ante Argentina en 2008 es de las mayores alegrías que me ha dado el fútbol.

5- ¿Para ti quién es el mejor jugador de la U en la historia?

R- No lo dudo: Braulio Musso. Jugó toda su vida en la U y fueron 17 años. En la cancha defendió al club en todas las posiciones, incluso de arquero, y ya retirado fue técnico y dirigente. Las hizo todas. Fue parte del Ballet Azul y ganó cinco de los seis títulos nacionales que lograron los azules en esa época. Suficiente.

6- ¿Le pediste alguna vez autógrafos a algún jugador y a qué futbolista le pedirías una selfie ahora?

R- Nunca pedí un autógrafo y no pido selfies, sino que me saquen fotos cuando corresponde. Lo más raro fue en 2011 cuando me sacaron una foto sacándole una foto a Messi. Espero alguna vez sacarme una foto con Marcelo Bielsa. Gran parte de las alegrías que he tenido en el fútbol se las debo a él.

La anécdota de Pelotazo con Messi - Gentileza Jorge Gómez

7- ¿Qué es más importante para la U como hincha?

R- El apoyo de su gente. Cuando la U ganó la Copa Sudamericana una marca deportiva sacó una polera que decía: “una estrella cambió mi vida”. La “hicieron pebre” los hinchas porque eso no era representativo. Esta relación del equipo con los seguidores tuvo su peak en el ascenso en 1989. Cuando un equipo anda mal generalmente los hinchas lo dejan botado. Ese descenso fue un remezón para muchos fanáticos y en vez de abandonar se hicieron más presentes que nunca.

8- El gol que más gritaste, da lo mismo el equipo.

R- Uno imposible, son varios. Por la U el de Marcelo Salas a Universidad Católica en 1994, el tercero de Gustavo Canales a la UC en 2011 y el de Eduardo Vargas a Liga en Quito en 2011. Por Chile el segundo de Marcelo Salas a Italia en 1998, el de Fabián Orellana a Argentina en 2008 y el de Mauricio Isla a Uruguay en 2015.

9- Tu mejor partido en el estadio.

R- Hay partidos donde la U fue campeón en el estadio, pero hay otro recuerdo imborrable. Fue en 1999 cuando los universitarios vencieron 5-4 a O’Higgins en el Nacional. Los azules perdían 4-2 en el segundo tiempo y lo lograron dar vuelta. Esos partidos que pasan a la historia por lo emocionante y estuviste ahí para presenciarlo. Triplete de Emiliano Rey y doblete de Leonardo Rodríguez.

10- ¿Qué sueño tienes como hincha de la U?

R- Ninguno. Ser campeón de Chile es un logro desbloqueado con capítulos memorables como 1994, Apertura 2011 y Apertura 2014. Y ser campeón internacional se dio con justicia con la Copa Sudamericana 2011. Ser campeón internacional de forma invicta es un logro para atesorar por siempre.