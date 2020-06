Fernando Meza desea ser DT de Colo Colo, pero ve competencia: "Barroso también se prepara y habrá que competir"

Cada vez que Fernando Meza habla de Colo Colo sus opiniones son solo amor al club. Esta vez no fue la excepción y en conversación con Radio ADN, el actual defensa de Atlanta United, reveló que desea ser DT.

Este sueño va ligado con su sueño de dirigir en algún momento a su ex club, donde sufrió graves lesiones que hicieron que no rindiera al 100% con la camiseta colocolina.

“Para mí es un hecho. La técnica me vuelve loco. Veo un pizarrón con dos o tres fichitas y me gusta. Quiero ser técnico. (Sobre la banca alba) Sería ideal, lo he pensado y conociendo al club como no voy a querer ser DT de Colo Colo si es increíble”, expresó.

Además agregó que no la tendrá fácil porque otro compañero también se prepara para lo mismo. "Julito Barroso lo veo como director técnico, se está preparando así que vamos a tener que competir a ver quién gana más títulos para ser técnico de Colo Colo. Uno compite desde chiquitito", detalló.

Para finalizar, Fernando Meza habló de sus referentes en la banca. “Pablo Guede lejos y atrás el ‘Cholo’ Simeone. Guede es un loco del fútbol. Puede estar 5 horas hablando de fútbol. Como le gusta el fútbol a él me gusta a mí. Después agarra un pizarrón y te puede explicar un millón de cosas", sentenció.