Felipe Flores se candidatea para un The Last Dance con Colo Colo: "La ilusión siempre estará"

Felipe Flores vivió en este 2022 un verdadero renacer en su carrera. El delantero tuvo un gran año con Magallanes, anotando nueve goles en la temporada y siendo figura clave en los dos títulos que lograron los carabeleros, quienes jugarán en Primera División y en Copa Libertadores en 2023.

Tras años opacos en Barnechea y Antofagasta, FF17 logró retomar su mejor nivel en Magallanes y ahora deberá afrontar un exigente 2023, donde espera ser importante para un cuadro que tendrá el complicado desafío de jugar en dos competencias en paralelo.

Sin embargo, para Flores sigue habiendo una espinita clavada. Se trata de Colo Colo, el club de sus amores y donde fue formado. Para Flores todavía existe la ilusión de poder volver a Pedrero, aunque asume que sería complicado debido a que el club se está interesando en jugadores más jóvenes.

"Siempre estará el sueño de volver a Colo Colo, es un anhelo que siempre tendré en mente. De igual forma sé que es muy difícil porque el club por política se está fijando en figuras jóvenes, pero la ilusión siempre estará", manifestó en conversación con DirecTV.

Además, con respecto al 2023, Flores manifestó que "primero tengo que renovar con Magallanes y si continuó me la jugaré toda por el club. Si le hago un gol a Colo Colo, no lo voy a gritar obviamente porque soy hincha, pero la mojaré por este equipo que me dio la confianza".

¿Las figuras de Magallanes a La Roja?

Flores además se dio tiempo para analizar el nivel de varios de sus compañeros en Magallanes, señalando que incluso ve a algunos con un posible futuro en la Selección Nacional.

"Felipe Espinoza y Julián Alfaro van a defender la camiseta de La Roja y van a llegar a un equipo grande en un futuro cercano. Son dos jugadores sobre la media y con grandes condiciones en Magallanes", aseguró.

Espinoza (23) es formado en las divisiones inferiores del club y esta temporada jugó 31 partidos, siendo pieza clave en la defensa magallánica. En tanto que Alfaro (21) es canterano de la U pero juega en la Academia desde 2019.