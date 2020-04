¡Fanático Albo! Esteban Paredes está analizando posponer su retiro de Colo Colo

La paralización del fútbol chileno por la crisis sanitaria del coronavirus está provocando varios cambios y uno de ellos sería el posponer el retiro de Esteban Paredes de Colo Colo, quien había anunciado que a fin de año colgaba los botines.

Según informó este sábado La Tercera, el delantero de 39 años “tenía pensado colgar los botines a fin de año, pero en su entorno reconocen que está la posibilidad de continuar otros seis meses más, de acuerdo a cómo se vayan sucediendo los hechos derivados de la pandemia".

El citado matutino expone el caso del portero de Rangers de Talca, Nicolás Peric, quien también estaba analizando retirarse de la actividad, pero que por la situación que afecta al país está pensando seguir activo por un tiempo más.

“Es fome, se suponía que iba a ser mi último año jugando, pero parece que me voy a tener que retirar arriba de una bicicleta. No veo pronta solución a este tema, estamos medio complicados. Pero si se alarga esto, por ejemplo, a una temporada 2020-21, me vería en la obligación de seguir jugando", señaló el experimentado arquero.

Cabe mencionar que Paredes no juega por el Cacique desde fines de enero, ante Palestino por el Campeonato Nacional, y que en estos momentos se encuentra en negociaciones con Aníbal Mosa sobre la rebaja de sueldos para ayudar al club a afrontar la crisis del covid-19.