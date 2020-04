La Cuarta asegura que Esteban Paredes le dio un portazo a Aníbal Mosa por la rebaja de sueldos en Colo Colo

Es un hecho que los clubes del fútbol chileno están en serios problemas a causa de la suspensión de la competencia por el coronavirus.

Algunos han tomado medidas extremas, como acogerse a la ley de protección al trabajo suspendiendo los contratos, otros han dado vacaciones y en Colo Colo buscan desesperadamente un camino que hasta el momento no encuentran.

Más aún, los jugadores no quieren saber nada de recortes que bordeen el 50% de sus sueldos, y según informa La Cuarta, los jugadores le expresaron ayer a Aníbal Mosa que no es no.

El matutino cuenta que Esteban Paredes fue el encargado de dejarle las cosas claras al dirigente mayor de los albos: "la leyenda viva del Cacique le dijo al patrón de ByN que no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada".

"Palabras que le dolieron al comerciante sureño, pues siempre ha sido cercano a los jugadores y los ha consentido monetariamente más de alguna vez", prosigue la publicación.

Por su parte Mosa había asegurado hace unos días que “por el bien de Colo Colo, debemos llegar a un acuerdo”. Ahora dependerá de cómo convence a sus jugadores de una reducción salarial o tendrá que endeudarse.