Fallece Luis Araya, tricampeón con Colo Colo y su arquero durante ocho años

Este miércoles dejó de existir el ex arquero de Colo Colo, Luis Fernando Araya, jugador que vistió la camiseta alba durante ocho temporadas.

Según informó Aquí San Antonio el ex portero de 99 años dejó falleció en su vivienda en la Villa Las Dunas de ese Litoral.

Un sobrino de Araya cuenta que “una hermana me llamó y me contó que mi tío falleció. No sabemos nada aún del velorio y el funeral”.

Colo Colo campeón 1941 (Colo Colo)

En el mismo portal, el presidente del Club Deportivo y Social de Colo Colo, Edmundo Valladares, aseguró que “es lamentable, recién me enteré. Es muy triste todo y ahora veremos el tema de las condolencias y quedar a disposición de la familia en lo que se pueda colaborar”.