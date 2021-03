Falcón recibe tierno mensaje de su esposa tras incidentes en la Supercopa: "Codo a codo con vos, apoyándote en las mejores y en las peores"

Maximiliano Falcón vive días muy complejos en lo deportivo y lo personal, luego de que el Tribunal de Penalidades de la ANFP decidiera sancionarlo con cuatro partidos de castigo por su actuar violento en la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica.

En el plano privado el defensor tiene una gran preocupación debido a que su primogénito, Domingo, nació prematuro. Afortunadamente para Peluca, tanto su bebé como su esposa, Florencia Pouso, evolucionan bien.

Pese a que la mujer aún sigue en el hospital, no dudó en sacar fuerzas y compartir una foto y un conmovedor mensaje para Falcón, en la previa de que se entregara el duro castigo contra el jugador albo por su agresión contra Valber Huerta.

“No es nuestra mejor foto, pero es una de las tantas veces que estuviste a mi lado, sin soltarme la mano. ¿Qué puedo decir de vos? Sos la persona más hermosa que pude haber conocido, tenés una energía y luz que jamás pude ver en nadie y agradezco a la vida todos mis días de tenerte a mi lado”, escribió la mujer.

Florencia añadió: “tenés todo lo que algún día soñé. Sos mi alegría, mi paz, mi hogar, mi apoyo, mi locura, mi mal humor, mis mejores días y también, por qué no decirlo, algunos no tan buenos. Pero lo que más me hace feliz de tenerte es lo inmensamente feliz que me hacés sentir todos los días cuidándome y amándome como lo hacés”.

“Prometí cuidarte, respetarte y amarte siempre. Acá voy a estar, codo a codo con vos, apoyándote siempre en las mejores y en los peores, porque de eso se trata, mi compañero de vida. Te amo con todo mi corazón”, cerró la mujer.

Florencia y Maxi fueron padres hace una semana.

La respuesta de Maximiliano Falcón en Instagram no tardó en llegar, y fue igual de dulce y emotiva:

"Decirte que sos todo lo que está bien y esa compañera fiel que todo hombre quiere tener. Te elijo cada día. ¡Sos una persona increíble y juntos siempre vamos a salir adelante! ¡Te amo gracias por estar siempre en las buenas y en las malas!”.

Horas después de los cariñosos mensajes se conoció que Falcón deberá cumplir cuatro fechas de castigo y podrá jugar recién en mayo, precisamente para el Superclásico ante Universidad de Chile.

