Fabián Estay: "El carácter de Matías Fernández se vino abajo desde que se metió en un tema religioso"

El presente de Matías Fernández, muy distante del que prometían los primeros pasos de su carrera, ha sido permanente área de debate para la gran familia del fútbol chileno. Y es que en su regreso a Colo Colo, Matigol no ha podido refrendar sus condiciones.

Pero Fabián Estay va un poco más allá y asegura que las creencias religiosas del mediocampista han marcado su desarrollo deportivo. En conversación con Las Historias de Florete en RedGol, el mundialista en Francia 1998 expresó su posición.

"Voy a dar un caso muy puntual. Y lo digo con todo el respeto y toda la admiración que le tengo a un gran jugador de fútbol, que podría haber hecho cosas mucho más importantes, porque tuvo las posibilidades, como Matías Fernández", reflexionó el Fabi.

Según Estay, "desde que se metió en un tema religioso, por así decirlo, su carácter y su personalidad se vinieron mucho más abajo. Mediáticamente no trascendió, no fue el tipo importante que fue Mejor Jugador de América en 2006 y campeón con Colo Colo".

"Se va a Europa y adquiere esta situación de forma de vida. Y al final termina afectándole por un tema de personalidad, de carácter, de ser más... no sé. El fútbol necesita esto: el carácter, la personalidad. Y me parece que Matías la fue perdiendo y hoy ni siquiera ha jugado en Colo Colo", explicó el ex mediocampista de América y Toluca.

Según el comentarista en la televisión mexicana, Fernández "ha pasado años muy complicados, donde no termina jugando. Es un tema de mucho respeto en ese sentido, pero el fútbol es muy corto. Tendrás después toda una vida para hacer lo que quieras, en la iglesia, haciendo obras, rezando, orando".

Matías Fernández acumula ocho partidos por Colo Colo en las 16 fechas que lleva el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

Matigol ha jugado doce partidos desde que volvió a Colo Colo, pero sólo tres como titular. "No me gusta meterme mucho en la vida personal, pero hay cosas que de repente te afectan y van en contra de lo que tu siempre soñaste", sentencia Estay.

"Y de repente hay tanta gente que se te acerca en el mundo y te ofrece mil cosas. Y uno por lo comodino que es cuando juega al fútbol, que nos creemos supermanes que nunca nos va a pasar nada y no pensamos en el futuro, pensamos en el hoy nada más; de repente aceptamos", lamenta el ex Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo.

Preocupación por Igor Lichnovsky



Uno de los jugadores con mejor actualidad en México era Igor Lichnovsky, quien saltó de Cruz Azul al fútbol de Arabia Saudita. "Me parece que cuando estaba en un crecimiento muy importante, yo no sé por qué se va a Arabia Saudita. A asegurar el futuro, pero aquí no creo que ganara mal. Lo aleja de una selección, de un montón de situaciones. Tiene 26 años, tal vez no era el momento", reconoce Fabián Estay.

El defensor también abrazó la religión en su vida. "A los 26 años se va por una situación a lo mejor de religión, de postura. Hay muchos a los que les ha hecho bien esto, pero hay otros a los que les ha hecho mal", adviete el mundialista chileno a nivel Absoluto y Sub 20.

Igor Lichnovsky no oculta su opción religiosa y la manifiesta públicamente en la cancha y las redes sociales. Foto: Jam Media

Pero más le llamó la atención la despedida de Igor, con un controvertido mensaje para los hinchas de Cruz Azul. "En México fue comentado, porque además dio un video diciendo cosas, que no era tan importante conseguir la estrella número 9 para la afición. Imagínate. La afición ha sufrido esto 25-26 años y ha perdido no sé cuántas finales, entonces no fue tal vez el mensaje más adecuado", subrayó.

"Pero esa es otra historia. Ojalá que le vaya bien, que vuelva a la selección, que tenga una evolución importante porque es muy joven, pero parece que se va precipitadamente a Arabia Saudita", completó.