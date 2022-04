Colo Colo logró uno de sus objetivos en esta temporada y está como líder del Campeonato Nacional. Luego de su triunfo ante Unión La Calera y la derrota de Cobresal frente a Huachipato, el Cacique se instaló en el primer lugar previo a su debut en la Copa Libertadores.

El equipo de Gustavo Quinteros ha conseguido una solidez que no había tenido en el mediocampo y todo gracias a su tridente estelar. Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil se transformaron en piezas claves, levantando su nivel para llevar a los albos a lo más alto de la tabla de posiciones.

La llegada del Oreja desde México fue un salvavidas para Gustavo Quinteros, quien pese a darle la oportunidad a Vicente Pizarro, seguía buscando alguien más completo y con recorrido. Fue así que el mediocampista entró con todo en el equipo, ganándose su camiseta de titular.

El momento que vive Esteban Pavez lo agradecen en Colo Colo, ya que con ello han logrado ser el equipo que menos goles ha recibido en esta temporada y llega encendido al debut en la Copa Libertadores frente a Fortaleza.

El rol de Esteban Pavez su vuelta a Colo Colo y su alegría junto al tridente de César Fuentes con Leonardo Gil

Este lunes en conferencia de prensa, Esteban Pavez conversó con los medios de comunicación previo al choque con Fortaleza. El volante de Colo Colo abordó su rol en el Cacique y sorprendió al revelar que está más que cómodo junto a César Fuentes y Leonardo Gil, el tridente del mediocampo.

"Creo que dentro de lo que va el año me parece que lo hemos hecho bien con César y el Colo (Gil)", lanzó para luego dejar claro que no se conforma. "Podemos dar mucho más todavía, el jueves tendremos un partido importante para sacar lo mejor de nosotros".

De hecho, Esteban Pavez recalcó lo bien que calzó en el esquema de Gustavo Quinteros. "Siempre me gustó pisar los dos áreas, muchas veces me pidieron que no pasara la mitad, pero hoy es diferente, el profe siempre pide que uno de los dos suba y es de lo que más me gusta hacer. Tengo buen estado físico para ir y volver, eso me tiene contento".

El Oreja no solo amenaza para lo que viene, sino que también celebra su regreso al Cacique. "La vuelta a Colo Colo me tiene feliz, se ha dado todo lo que he pensado en este corto tiempo, yo volví por la pasión que te hace sentir este club y lo sentí desde que volví".

"No se como explicarlo, pero estoy demasiado feliz, podía haberme quedado afuera, pero quería volver a sentir esta presión de ganar todos los partidos, eso es lo que me gusta. Hoy tenemos una linda oportunidad y tengo que sacar lo mejor de mí", cerró.