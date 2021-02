Esteban Paredes no sabe si se retirará en Colo Colo y dice que le gustaría jugar en el SAU

Este martes Esteban Paredes confirmó que se retirará del fútbol a finales del 2021, aunque no precisó si lo hará en Colo Colo o en otro lugar.

"Mi intención es retirarme a fin de año, ojalá sea en Colo Colo. Si no es así, lo hago a fin de año sí o sí", dijo el delantero del Cacique en una entrevista transmitida por el Puerto de San Antonio.

Paredes incluso dejó abierta la posibilidad de colgar las botas en San Antonio Unido, equipo del que es propietario: "Me gustaría jugar en el SAU, vamos a ver cómo llegamos de acá a fin de año".

El goleador histórico del fútbol chileno, además, adelantó cuáles son sus nuevos proyectos en el club de la Segunda División: "Los proyectos no se hacen de un día para otro, pero junto con la dirigencia de San Antonio, estamos trabajando en varios temas. Mi sueño es tener un equipo de mujeres en San Antonio y tener ocho series de cadetes. También tener un complejo deportivo donde también se puedan hacer otros deportes".

Luego, añadió: "Es muy lindo lo que queremos hacer para la ciudad y el club. Llevamos diez meses en el club y vimos muchas falencias, estamos trabajando para hacer un club de fútbol serio. Apuntamos a llegar a Primera Division. Sería muy lindo para toda la ciudad".

Ante la posibilidad de convertirse en entrenador en el futuro, señaló: "No sé, primero tengo que hacer el curso. Pero el fútbol me apasiona. Cuando me retire me dedicaré 100% a la actividad, sea como entrenador o en otra función".

Finalmente, reveló que cuando joven su intención era integrarse a la PDI: "Me gustaba el tema de las investigaciones, pero como no pude entrar me tuve que dedicar al fútbol".