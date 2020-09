Durísimo juicio de Esteban Paredes sobre los futbolistas jóvenes: “Hoy los cabros quieren todo rápido, aparentar cosas que no son”

El recambio en la Selección Chilena es un tema país. Y, no pocas veces, se apunta al trabajo de los clubes con los juveniles para poder nutrir a la Roja después.

En Colo Colo el tema de las cadetes es de todos los días, sobre todo en períodos de crisis como el actual, donde salvo contadas excepciones como Bryan Soto en los últimos partidos, sale un producto del Monumental a ponerse la camiseta de titular como pasó en otras épocas complejas en Pedrero, como la quiebra.

Ante esto, Esteban Paredes está preocupado. “Estoy en una etapa en la que me queda poco tiempo por jugar. Lo único que quiero es disfrutar. No quiero cuestionarme lo que hice o lo que no hice. Uno quiere ganar, tener más títulos y sigo pensando lo mismo. Pero también hay otras cosas: ayudar a los más jóvenes, hablarles, comunicarle las cosas buenas, las malas, incentivarlos, que sepan dónde están, que no pierdan la humildad, que en Colo Colo pueden llegar a ser grandes, que tienen todo para eso… Hay potencial, pero no se ha reflejado lo bueno que son. Son el futuro y que tienen que sacar al club adelante”, comentó a El Mercurio.

Además, recordó que cuando él era joven lo tomaron figuras como “el Candonga Carreño, Alexis Garrido, Carlos Tejas, Ivo Basay me inculcó eso de que ‘uno juega como entrena’. Y tiene mucha razón, Marcos Muñoz, el viejito Sergio Malbrán. No sé si se te acuerdas de Álvarez, un puntero zurdo que jugaba en Cobreloa, rápido. Marcelo Álvarez. Me iba con él en su jeep cuando estábamos en el Chago. Me habló bastante. Uno tomó todas esas palabras”.

“Hoy los cabros quieren terminar mucho antes el entrenamiento e irse. Hay que decírselos, porque eso no los va a llevar a lo que quieren. Tienen que esforzarse todos los días, quedarse a entrenar lo que les falta, tomar al profe y decirle ‘ayúdame’. Hay que inculcarle eso al jugador de Colo Colo. Y eso no se da”, disparó de inmediato.

Esteban Paredes, en sus 40 años, ha sido la única carta de gol en ofensiva de Colo Colo en este regreso. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que “quieren todo rápido; quieren un auto, aparentar cosas que no son. Los representantes los agarran a los 14 años, les mueven el piso. Antes eso no existía. Para comprarse un par de zapatos, uf, había que hacer milagros. Hoy las marcas se los regalan a los 15 años. Y el jugador joven se marea”.

De todas formas, cree que “hay que darles continuidad. Quizás por el momento de Colo Colo no corresponde. Pero si quieres un cambio drástico, hay que empezar a meter juveniles y ahí se verá reflejado el trabajo de las inferiores”.

Vigente a los 40 años



Hoy los “viejitos”, como se molestan muchas veces entre ellos, están haciendo noticia en el fútbol chileno y en diversos clubes. De hecho, Paredes, a sus 40 años, es el único delantero que ha marcado goles tras el regreso del fútbol en Colo Colo, ya que el otro tanto lo hizo Leonardo Valencia y de penal.

“Depende del profesionalismo de cada uno de estar en buena forma para enfrentar los partidos. Es un tema de mentalidad. No sólo yo, está el Chapa Fuenzalida, el Pájaro Valdés, Montillo es figura en la U”, analizó.

Finalmente, y consultado por los motivos que lo llevan a estar vigente, dijo que “hay un sinfín de cosas. La Católica juega bien, está bien preparada, no dejó de entrenar como nosotros, tienen jugadores desequilibrantes y si el Chapa es figura también es por sus compañeros. Montillo maneja el fútbol de la U, lo ve todo el mundo. Si no tienes un complemento es difícil sobresalir”.