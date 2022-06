Pablo Solari salió reemplazado en los descuentos del partido entre Colo Colo e Inter de Porto Alegre, momento preciso en el que se selló un épico reencuentro del Pibe con la hinchada alba, luego de todo lo que ocurrió con su frustrado traspaso al América de México.

Muchos hinchas no entendieron en algún momento la decisión del jugador de querer buscar un mejor horizonte para su carrera. Y las redes sociales, siempre tan crueles, mostraron lo peor de muchos fanáticos que lo trataban de malagradecido al jugador por querer abandonar al Cacique.

No era lo único. Su nombre fue tema constante en muchos medios, por las diversas opiniones que surgían en todos lados ya que se trata de unos de los referentes del elenco popular.

Por eso en el gol que anotó el trasandino, de inmediato se le vino toda esa avalancha a la cabeza y decidió hacer un Topo Gigio a lo Juan Román Riquelme, en señal de que ahora quería oír todo lo que se especuló hace algunos días.

"Tuve un festejo especial, fueron muchas cosas, se dijeron muchas cosas y este gol me sube", manifestó más tranquilo luego del partido, entendiendo que tuvo un desahogo enorme con esa anotación.

De hecho, en la interna de Colo Colo, aseguran que en algún momento el Pibe dudó de todo el cariño que le expresan los hinchas. "Por un momento no se sintió igual de seguro", indican desde el camarín del Cacique, algo que a sus 21 años lo pudo afectar.

Con el cariño que se ganó al ser reemplazado, sus ojos volvieron a brillar. "En lo emocional siempre la gente me recibe de buena manera, la ovación me hizo sentir muy bien cuando salí", manifestó el formado en Talleres de Córdoba, regalándoles la ilusión a los hinchas: "Si jugamos a este nivel no nos gana nadie".

Solari es feliz. Colo Colo se siente feliz con el Pibe. Los colocolinos se siente felices con Solari en el equipo. No es tan difícil entender la ecuación de cara a los duelos ante Everton y la revancha con Inter en Porto Alegre: Solari y Colo Colo irradian felicidad.