El análisis de Claudio Borghi: "No fue por política fue para suspender el partido que ganaba Católica, porque Colo Colo no tenía respuestas e iba perdiendo"

Una dura tarea tuvieron los encargados de llevar a cabo la transmisión del CDF en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica.

Discursos de violencia repetidos fueron interrumpidos por la siempre sinceridad de Claudio Borghi. “Es triste venir al estadio sabiendo lo que iba a pasar… y se confirmara. Pero no fue por política, o por una propuesta social, fue para suspender el partido que ganaba Católica, porque Colo Colo no tenía respuestas e iba perdiendo. Esa es la sensación que me queda”, aseguró el Bichi.

Además, el comentarista hizo un sentido análisis de la actualidad nacional y la violencia que se vive a todo nivel. “Hay un grado de poca tolerancia entre chilenos, que tienen las mismas ganas de vivir, eso me pone muy triste”, comentó el ex DT del cacique.

Recordemos que el encuentro entre albos y cruzados se suspendió luego de los petardos que cayeron a la cancha y que impactaron sobre el argentino Nicolás Blandi.