El Grillo, autor de 20 goles en su paso por Colo Colo, piensa que el fútbol chileno no tiene nada fácil pelear en el mercado de pases. Por eso, sugiere mirar el caso de Independiente del Valle, que hizo un proyecto que lo llevó a ser exportador y la base de la selección de Ecuador. "Llevan dos o tres jugadores de experiencia, pero no son los más caros de Sudamérica", le apuntó Gustavo Biscayzacú a RedGol.

Colo Colo vive días decisivos y muy controvertidos en el mercado de pases, marcado principalmente por el intento de salida que Juan Martín Lucero quiere materializar para incorporarse al Fortaleza de Brasil. Mientras eso ocurre, el plantel dirigido por Gustavo Quinteros partió sin el Gato a la pretemporada en Buenos Aires.

Mientras llegan nombres a las oficinas de Blanco y Negro, como el del centrodelantero peruano Paolo Guerrero o el de su compatriota Alex Valera, quien quedará libre de Al Fateh de Arabia Saudita. Por cierto, ya son cuatro las incorporaciones que tiene el actual campeón del fútbol chileno, que deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ante ese panorama, el equipo parece haberse debilitado. Y la prueba de eso es la salida de cuatro titulares, pues si el cuadro de Ceará suma al goleador mendocino, los colocolinos tendrán que sumarlo a la lista de indiscutidos que dijeron adiós, que también compone Gabriel Costa, el Torta Opazo y el capitán, Gabriel Suazo.

Uno que parece tener muy claro qué debe hacer Colo Colo para reinsertarse en instancias relevantes de competencias internaciones es un uruguayo que supo anotar 20 goles con la camiseta blanca, entre torneos nacionales y también las continentales. Las referencias son para Gustavo Biscayzacú, quien estuvo en Pedrero entre el segundo semestre de 2007 y 2008.

Gustavo Biscayzacú invita a seguir el modelo de Independiente del Valle

El Grillo conversó con RedGol y planteó la receta que le parece el mejor camino para que el Cacique esté cerca de la gloria que conquistó en la Copa Libertadores de 1991. "Me imagino que viendo el campeonato local e internacional, debe estar pidiendo un refuerzo más de jerarquía para levantar el nivel del equipo. Para el torneo local muchas veces te da, para el internacional es mucho más difícil. A Colo Colo y los equipos chilenos les ha costado mucho la parte internacional últimamente.Me imagino que querrán hacer una buena Libertadores, pero no es fácil competir contra grandes potencias de América", advirtió el Grillo en una charla con nuestro querido Paulo Flores.

"A los equipos uruguayos, hace 34 años que no ganamos una Copa Libertadores. El 88 fue la última con Nacional. Tampoco competimos ni hemos llegado a instancias decisivas, más allá de la semifinal de Peñarol contra el Santos de Neymar. Es por los presupuestos acotados con los que no se puede pelear contra grandes ligas. Muchas veces llegan jugadores, no digo malos, pero capaz que están un nivel por debajo de los otros equipos que contratan, sobre todo los brasileños y los argentinos", añadió Biscayzacú.

El montevideano de 42 años no se quedó sólo con eso e invitó a Colo Colo a seguir el ejemplo de Independiente del Valle, un club formador por excelencia, base de la selección de Ecuador y bicampeón de la Copa Sudamericana.

"Deben ser muy inteligentes, ahí están las estrategias. Apuntar a un jugador bueno con el precio que Colo Colo pueda pagar. Si te pones a mirar en Independiente del Valle en Ecuador, es un equipo formador y trae dos o tres futbolistas de experiencia, pero no son de los más caros de Sudamérica. Eligen bien, tienen un modelo de juego muy asentado y eso lo ha ayudado a pelear la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos deben mirar ejemplos buenos. Y el Independiente del Valle es uno", cerró.