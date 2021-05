Presidente de Colo Colo y el candado: "Conversado con los trabajadores y llevaremos a cabo un sumario interno"

El polémico partido entre Colo Colo y Palestino por la séptima fecha del Campeonato Nacional sigue generando reacciones por el penal no cobrado al Cacique por el árbitro Fernando Véjar, con asistencia del VAR, y el mismo informe del réferi, que consignó que tras el duelo encontró su camarín cerrado con candado.

Colo Colo emitió un comunicado en el que apenas se enfocó en los reclamos por el cobro arbitral, mientras el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, evitó en cierto modo referirse al hecho del camarín explicando que el club primero investigará qué pasó.

“Después de conocer el informe hemos conversado con las personas que trabajan acá. Llevaremos a cabo un sumario interno como corresponde”, dijo Valladares a Radio Cooperativa.

Agrega que “indagaremos para poder revisar y también defendernos como corresponde respecto a estas situaciones que se explican en dicho informe arbitral. Es lo que corresponde en pos de defender a la institución de la mejor forma y hacernos responsables como corresponde a una institución seria”.

Respecto al polémico penal no cobrado por Véjar, se explayó: “en este caso en particular, y en general cuando existe un perjuicio, esperamos y confiamos en que existan las sanciones que correspondan. Esperamos que este tipo de situaciones sean una oportunidad de mejora”.

“Sentimos que es valorable y nos parece bien lo que declaróel presidente de los árbitros, Jorge Osorio, pues se ha aceptado que existió un error arbitral grave y lo tomamos como una oportunidad para mejorar. Estamo diposnibles para colaborar en esa línea”, añadió.

Sentencia que el VAR “es una herramienta llamada a introducir mayor justicia deportiva, no ha servido tanto porque si no se acompaña de criterios claros, transparentes y unificados, no va a servir”.