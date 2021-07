Dura revelación sobre el Chaco Insaurralde: "Hizo todo para forzar su salida de Colo Colo"

De Juan Manuel Insaurralde poco se recuerda en Colo Colo. El veterano zaguero, que fue titular prácticamente por tres temporadas, dejó el equipo cuando las papas ardían: justo antes de la traumática definición por la permanencia en Primera División.

Su última aparición fue como suplente en el historiado encuentro ante Cobresal el 11 de febrero pasado, cuando el juez Francisco Gilabert no pitó un penal contra Maximiliano Falcón y la banca alba se le fue encima. El Chaco se descontroló verbalmente y vio la tarjeta roja.

"CTM, ladrón" fue el insulto que consignó el árbitro en su informe, que dejó al jugador argentino suspendido para la última fecha contra O'Higgins de Rancagua. Pero además, Colo Colo cortó por lo sano y tres días más tarde anunció el término de su contrato.

Lo que se sabía hasta ese minuto era el interés de Independiente, que se concretó una semana más tarde. Pero segun informa hoy el Diario Olé, la negociación estaba concretada y el Chaco sólo esperaba ver la puerta de salida.

"Su papá siempre soñó con verlo defendiendo la camiseta del Rojo. Y el anhelo se cumplió de grande: el Chaco desembarcó en Avellaneda con 36 años. En enero, cuando recibió el llamado del Emperador (Julio César Falcioni), a quien conocía de su paso por Boca, hizo todo lo posible para forzar su salida de Colo Colo", revela hoy el diario argentino.

Lo cierto es que la versión calza con los hechos, aunque Jorge Valdivia tratara de honrar a Insaurralde llevando su camiseta al repechaje para evitar el descenso ante Universidad de Concepción, disputado en Talca el 17 de febrero.

Insaurralde debió vencer la desconfianza. "Cuando llegué me miraban de reojo, principalmente por la edad que tengo y porque llegaba desde el fútbol chileno. Yo internamente me sentía bárbaro, pero el hincha no suele mirar esas ligas y todos se preguntaban cómo estaba", reconoció en radio Colonia.

Ahora soplan otros aires, después de 14 partidos como titular y un gol. "Dimos pelea desde el comienzo hasta el final del campeonato pasado. El tiempo dirá si estamos para campeonar, pero tenemos que ser protagonistas", grafica el espigado defensor.

Universidad Católica vs Colo Colo, un partido que cada vez es más clásico. En julio desde San Carlos de Apoquindo en exclusiva por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.