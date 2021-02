Detalle legal permite que Pablo Mouche pueda jugar por Colo Colo pese a firmar su finiquito

En Colo Colo se aparecieron todos los fantasmas después del empate ante O'Higgins, que condena a los Albos a defender su presencia en Primera División en una final única por la permanencia, este miércoles frente a Universidad de Concepción.

El Cacique suma numerosas bajas, pero al menos hay una buena noticia respecto a Pablo Mouche, quien se perdió el encuentro en Rancagua producto de un desgarro fibrilar en un aductor y firmó su finiquito para salir oficialmente del cuadro popular.

Según la información de Edson Figueroa en Redgol en La Clave la sustancia está en la última publicación de Mouche en sus redes sociales. "Mientras queden partidos por jugar, yo de Colo Colo no me voy", sentencia el atacante.

"Él va a estar y va a jugar el miércoles", explicó el periodista frente a la situación contractual del jugador que, en caso de que terminara ayer el campeonato, tenía pasajes de regreso a Argentina a las 9:00 horas de este lunes.

"Desde Blanco y Negro le informaron que no podía viajar si no firmaba su finiquito y lo dejó firmado antes, no validado ante notaría porque tenía que llevarlo Blanco y Negro el día de hoy y finalmente se da esta situación", explica Figueroa.

Incluso, el documento deberá rehacerse. "Producto de la lesión del jugador, ese finiquito habría que hacerlo nuevamente por si hay un costo tradicional por el tratamiento. El jugador no está finiquitado y sigue siendo parte del plantel de Colo Colo", aclara.

Pablo Mouche espera jugar el último partido de Colo Colo ante Universidad de Concepción, por la permanencia o el descenso a Primera B. Foto: Agencia Uno

"Lo que se hizo fue un acuerdo entre las partes para dejar firmado el documento en caso de que le jugador tuviera que viajar, pero el futbolista sigue siendo parte del plantel, hoy tendría que entrenar en el estadio Monumental y seguir hasta el final", sentencia Figueroa.

De esta manera, su presencia ante la U de Conce quedará supeditada a la recuperación del jugador de la lesión sufrida, y además del visto bueno de Gustavo Quinteros, que no podrá contar con Marcos Bolados y Leonardo Valencia como extremos.