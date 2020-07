Denuncias contra Leo Valencia impulsan a la Comisión de Género CSyD Colo Colo a pedir protocolos por violencia intrafamiliar

Leonardo Valencia fue denunciado en redes sociales por presunta violencia intrafamiliar, tanto física como económica, por lo que la Comisión de Género del CSyD Colo Colo alzó la voz pidiendo ajuste de protocolos al club.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, Maricela Franco, secretaria general del CSD Colo Colo e integrante de la comisión, aseguró que la calidad de futbolista profesional no puede librar a Valencia de su presunta culpabilidad en los hechos:

"La idea es que no porque sea jugador o tenga una vida exitosa, no pueda ser condenado ni públicamente ni por la Justicia. No porque sea un jugador de Colo Colo debe ser eximido de su responsabilidad", aseguró Franco.