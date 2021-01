Morón quiere un pronto regreso de Bravo a Colo Colo: "Hay que aprovecharlo en su plenitud"

Daniel Morón, integrante del Consejo de Fútbol del CSD Colo Colo, se mostró entusiasmado con la idea de traer de regreso a Claudio Bravo al Cacique.

En entrevista con La Cuarta, señaló: "Será un lindo desafío para la institución, que a mediados de año, cuando se termine la liga española, iniciemos las gestiones para traer de regreso a Claudio Bravo y así poder aprovecharlo en su plenitud".

Morón cree que es posible encontrar el financiamiento, pues hay muchas marcas que están interesadas en que el arquero de la selección chilena esté en el país.

"Habrá que buscar una manera de entusiasmar a Claudio para que venga y una fórmula económica para que esto suceda. Sabemos que no es sólo nuestro deseo, pues a muchas empresas les interesa tener a Claudio de regreso en el Monumental y se puede armar algo interesante", indicó.

Luego, comentó: "Soy uno de los que cree que Claudio Bravo puede llegar pronto y darle un plus a los porteros que están creciendo en Colo Colo ¿Qué mejor motivación para un chico verlo entrenar y jugar en su club?"

"Además, conociendo la calidad humana que tiene Claudio, sé que va a pasar por el camarín de las divisiones inferiores a saludar y a entregar sus conocimientos", finalizó.

Claudio Bravo había dicho el domingo en una entrevista con TNT Sports que está dispuesto a volver a Colo Colo: "Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano".

El portero nancional no ha podido afirmarse en el Real Betis, equipo que defiende desde esta temporada, debido a las frecuentes lesiones que ha sufrido en los últimos meses.