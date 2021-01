Guarello no puede creer que siga la demanda de Valdivia contra Colo Colo y dispara: “Se deben ir 12 jugadores y Mosa”

La noticia de la audiencia del millonario juicio de Jorge Valdivia contra Colo Colo le pareció, derechamente, increíble a Juan Cristóbal Guarello, quien manifestó que el Cacique no puede seguir siendo manejado bajo los “ataques de ansiedad” de su presidente, Aníbal Mosa y que, pase lo que pase al final de la temporada, a su juicio deben salir un buen número de futbolistas y también el comerciante.

“Está bien que esté lo del juicio, pero no lo traigan a pasear. No sólo se tienen que ir 12 jugadores de Colo Colo. Se deben ir 12 jugadores y el presidente. No es un tema a la voluntad de la gente y es una cosa de quién tiene más acciones, pero llega un momento en que ya no. Y Mosa se debería ir con Harold Mayne-Nicholls. Esta forma sonámbula de manejar el club es un desastre tras otro”, lanzó en Los Tenores de radio ADN.

“Colo Colo se maneja por ataques de ansiedad de la presidencia. No puede seguir siendo gestionado a partir de los ataques de ansiedad del presidente. Seguir jugando a la que te criaste”, profundizó.

Finalmente, recalcó que “lo de Valdivia fue traído a espaldas del gerente técnico y el vicepresidente. Fue una movida del presidente, Mosa, que se volvió loco porque ‘es el Mago y hace magia’. Si le dicen que está lesionado, ‘no, pero hace magia, es Mago y tiene 22 años’. Cuando Colo Colo empieza a ser gestionado por esta locura total… Se te lesiona y además hay que ir a hablar con él a Tribunales una semana después. Aplázalo para después del Campeonato por último”.

Pancho Mouat, por su parte, aportó también con un análisis. “Es insólito. Una locura. Con el equipo peleando por no descender, traen a este jugador para darle un aire al final, aportar, no sólo no juega, se lesiona, está afuera y sigue el juicio”, reflexionó.

La sentencia del juicio, donde Jorge Valdivia demanda más de 356 millones de pesos a Colo Colo por dos amistosos no realizados en su anterior paso por el Monumental, se conocerá el 1 de febrero a las 16:00 horas. Mientras, el Cacique debe enfrentar a Coquimbo Unido en una final del mundo este sábado en Pedrero sin el Mago, que está lesionado.