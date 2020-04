Daniel Morón: "Seguimos abiertos a que se puedan retomar las conversaciones si los jugadores lo quieren"

Daniel Morón tuvo una tarde movida en medio del polémico quiebre en la interna de Colo Colo luego que Blanco y Negro y el plantel del Cacique no llegan a acuerdo en la rebaja salarial impuesta por la concesionaria en medio de la crisis económica.

“Éste es un momento muy amargo, algo que no esperábamos. Es una situación difícil, pero este club es así. Tiene cosas que son amargas y otras que son dulces, pero hay que saber sobrellevarlas”, dijo el Loro Morón a Radio Agricultura.

Respecto a los dardos lanzados por Esteban Paredes agregó que “Blanco y Negro no está mal administrado y lamento que se haya dicho que se haya presionado a los funcionarios. Eso es muy grave, muy grave. Nosotros seguimos abiertos a que en algún momento se puedan retomar las conversaciones si los jugadores lo quieren”.

Pero no quedó ahí. El ex arquero y hoy representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de Blanco y Negro abordó las críticas puntuales hacia su persona.

“Primero que todo acá hubo un tema de poco entendimiento de lo que dije en la conferencia. Hablé de la empatía del plantel del 2002 cuando el club estaba en quiebra y comprendieron la situación de Colo Colo”, sostuvo.

Añade: “pero esto es mucho más grave, es a nivel mundial. Y se me respondió con otra cosa: que en ese tiempo cobramos el cien por ciento. Yo no fui de los acreedores de Colo Colo, me fui en enero del 95. Están equivocados. El descalabro parte del 97 ó 98”.

Complementa que “a mí me tocó la quiebra como cuerpo técnico. De ese tiempo hablé de la empatía. Hubo dos líderes: Marcelo Barticciotto y Marcelo Espina. Tuvieron que deponer mucho dinero para quedarse en la quiebra y liderar a jóvenes que rescatamos, Lucho Mena de Puerto Montt, Rodolfo Madrid de Temuco…”.

Sentencia que “si fue un ataque hacia mí me da lo mismo. Hay sensaciones que extraño, hoy están muy alejados de lo que en esa oportunidad pasó”.