Matías Fernández disipó cualquier duda. Desmintió cualquier posibilidad de un último baile en el fútbol profesional y este 14 de febrero de 2023, anunció su retiro de la actividad, donde dejó una trayectoria imborrable que lo hizo ser Mejor Jugador de América por allá por el lejano 2006, aunque para muchos pareciera ser que eso no ocurrió hace tanto tiempo.

Tres años antes, el calerano había debutado oficialmente con la camiseta de Colo Colo. Bajo la dirección técnica de Jaime Pizarro, el tan talentoso como tímido volante ofensivo nacido en el barrio argentino de Caballito apareció en el plantel estelar del Cacique, donde dejó actuaciones espectaculares, sobre todo con la tutela de Claudio Borghi.

Pero también fue entrenado por Ricardo Dabrowski, a quien aludió directamente en la carta despedida que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Y el Polaco conversó con RedGol sobre esta mención que recibió en un día tan especial para MF14. "Realmente resulta emotivo que me recuerde, más que nada porque te retrotrae a esos momentos, el año 2004", expresó el otrora delantero colocolino en una conversación con Paulo Flores.

"El hecho de haberlo observado cuando tenía 17-18 años, cuando era prácticamente un ex jugador. Entrenaba con chicos fuera de Colo Colo. Haberlo visto desde lejos, lo observamos, preguntamos y dejamos que a uno le comentaran. Ahí conversamos y en este momento uno dice es increíble la situación en que estaba", aseguro también Dabrowski en alusión al presente que Fernández pasaba por aquella época.

¿Hubo más palabras? Por supuesto que sí. "Pasaron mil cosas y ver su carrera demuestra que uno tuvo la visión, pero era imposible imaginar todo lo que consiguió. Hizo una carrera excepcional. Y el reconocimiento no deja de ser emotivo para uno, porque era un niño", agradeció Ricardo Mariano Dabrowski.

Dabrowski: "La carrera de Matías Fernández corroboró lo que vi"

Por cierto, para Ricardo Dabrowski los recuerdos afloran. El argentino fue director técnico de Colo Colo en 2004 y 2005. "Hoy me preguntaban algunos periodistas, producto de esta situación, qué pasaba si no tenía la opción de verlo, qué pasaba si no iba a entrenar. Nunca pensé lo que pasaría. Me dicen ‘usted no se imagina que quizás no jugaba más o triunfaba en otro equipo’ pero, nunca me puse a pensarlo. Pero lo que uno vio, lo corroboró con la carrera que hizo", expresó el ex DT de Nacional de Paraguay.

Precisamente en ese club propició el estreno de un seleccionado paraguayo que hoy milita en Argentina. "Como tantos chicos que uno hizo debutar, que uno apoyó su carrera, para darles continuidad. Ellos corroboran que uno estaba acertado, eso también pasó con Bruno Valdez, que hoy está en Boca Juniors y lo tuvimos en Paraguay. Con esas cosas, después cuando pasa el tiempo, te das cuenta que tanto no te equivocaste", cerró Ricardo Dabrowski en una entrevista con RedGol.