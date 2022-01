El futuro de Iván Morales puede quedar en nada a partir de este martes. Y no sólo por su participación en la visita de la selección chilena a Bolivia en La Paz, por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

El delantero nacional también estará pendiente de su futuro particular y su anunciado traspaso a Cruz Azul de México. Pese a que el acuerdo estaba timbrado, un conflicto de última hora puede echar por tierra la operación por el jugador de Colo Colo.

De acuerdo a lo que señala ESPN México, la empresa que representa al ariete maulino, Oller Group, exige que le transfieran 1,6 millones de dólares como comisión, es decir, cuatro veces el monto que le pagará La Máquina al Cacique por el pase del canterano (US$ 400 mil).

"Cruz Azul no quiere un conflicto legal por una operación de este tipo, que no se acostumbra a hacer, pues normalmente el agente y el jugador reciben el 10 por ciento de una transferencia, no el 400 por ciento como en este caso", explican en el reporte del medio azteca.

El cuadro mexicano ha ofrecido la alternativa de pagarle todo el monto a Colo Colo o a Morales, y que ellos se encarguen de la repartición, pero de momento no hay consenso con los representantes y las próximas horas serán claves.

Esto, porque los libros de pases en México cerrarán este martes, y el conjunto azteca espera zanjar la situación del delantero chileno para que, en caso de una negativa, poder ir por un reemplazante de última hora.

De momento, Morales se mantiene en la selección chilena a la espera de la notificación definitiva sobre su futuro laboral, el que coincidirá con el próximo partido de la Roja en La Paz y que, de revertirse, le obligará a regresar a Colo Colo para terminar su contrato.

