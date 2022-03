El arranque de la temporada 2022 para Colo Colo está muy lejos de ser el esperado. El Cacique no lo ha pasado bien en las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional y mira de lejos la lucha por el liderato.

Este domingo los Albos vuelven a la cancha para reencontrarse no solo con los triunfos, sino también defender su invicto más importante. Desde las 12:00 horas, reciben a Universidad de Chile en el estadio Monumental en la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno.

20 años han pasado desde la última vez que los Azules celebraron en Pedrero, una marca que aspiran a romper este fin de semana. No obstante, los pupilos de Gustavo Quinteros quieren hacerse respetar una vez más en su casa y con su gente, lo que adelanta un partido más que interesante.

Colo Colo vence en su amistoso ante Lautaro de Buin

La preparación de Colo Colo para el encuentro del domingo ante la U ha estado intensa en el Monumental. Así quedó reflejado este miércoles, con el triunfo en el amistoso ante Lautaro de Buin por 2 goles a 0.

El Cacique, como ha sido la tónica de este 2022, tuvo un duelo de práctica antes del encuentro del fin de semana. Ahora el turno fue ante el Toqui, que pese a sus esfuerzos no logró evitar la victoria de los locales.

Los goleadores de la jornada no dejan de llamar la atención. Cristián Zavala, que no fue ni a la banca ante Huachipato, marcó uno de los tantos. El otro estuvo a cargo de Luciano Arriagada, quien sumó minutos ante los Acereros pero casi no recibió balones claros.

Colo Colo pone a punto a sus suplentes y estos responden con todo. Queda en manos de Gustavo Quinteros el darle o no espacio, aunque ya lo piden no solo a gritos, sino que también con lo que se gana en el fútbol: goles, esos que tanto ha perdido en las últimas fechas.

Revisa los goles de Cristián Zalava y Luciano Arriagada en el amistoso entre Colo Colo y Lautaro de Buin