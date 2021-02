Felipe Bianchi en llamas: "Los que dijeron que el final del torneo iba a estar arreglado para Colo Colo hicieron el ridículo"

Colo Colo consumó su nefasta temporada con un empate ante O'Higgins 1-1 en Rancagua, que obliga al Cacique a jugar por la permanencia ante Universidad de Concepción, que se desarrollará este miércoles en el estadio Fiscal de Talca.

Los albos tenían la victoria prácticamente asegurada ante los celestes, pero en la última jugada del partido Maximiliano Falcón le cometió un penal a Roberto Gutiérrez, que transformó en gol Tomás Alarcón.

En tanto, en el partido previo, el elenco de Macul igualó sin goles ante Cobresal, con una polémica situación en el final, cuando el juez Francisco Gilabert no quiso cobrar un tiro desde los 12 pasos para los colocolinos, por falta contra Falcón.

De esas dos situaciones se acordó el periodista Felipe Bianchi, quien trajo a colación las palabras que decían que a Colo Colo lo iban a "ayudar" en el tramo final del torneo, para que se salve de descender a Primera B.

Falcón cometió un penal que dejó a Colo Colo complicado - AgenciaUno

"Penal claro no cobrado a favor en último minuto de penúltima fecha. Penal dudoso cobrado en contra en último minuto de última fecha. Los que dijeron que el final del torneo iba a estar arreglado para que CC no jugara el partido de permanencia hicieron "un poco" el ridículo, no?" (sic), publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Antes, había escrito que "será este miércoles 17 de febrero a las 18 en el Fiscal de Talca. El que pierda, baja a la 1raB (o segunda división). Si es Colo Colo será la primera vez en su historia, pagando el precio del mal juego, los errores técnicos y el pésimo manejo directivo".

Colo Colo jugará el partido más importante de su historia este miércoles, ante Universidad de Concepción, desde las 18:00 horas en Talca.