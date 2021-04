Jorge Osorio explica por qué Bascuñán estuvo bien al no expulsar a Gutiérrez en el Superclásico

En conversación con la Redgoleta, Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Árbitros, afirmó haber quedado conforme con la actuación de Julio Bascuñán este domingo en el Superclásico.

"Quedamos muy contentos con su trabajo, siempre los clásicos son partidos complejos, tienen mucha resonancia, por lo tanto hacer bien las cosas nos deja en buen pie", señaló el ex referee.

En cuanto a las jugadas polémicas, aseguró que Bascuñán estuvo bien al no mostrarle doble amarilla a Daniel Gutiérrez, defensa de Colo Colo.

"Dentro de las acciones que se pueden dar en un terreno de juego, la acción de segunda amarilla tiene que ser muy clara. Esa es la directriz técnica. Si no es clara, no la va a mostrar porque corresponde a expulsión. En eso somos bastante celosos. Consideramos que el actuar fue correcto y no correspondía otra amarilla", indicó.

Luego, precisó: "Hay que dejar claro que el VAR no interviene en las segundas tarjetas amarillas. Es una decisión propia del árbitro en el terreno de juego".

Además, se refirió al penal que reclamó Colo Colo por una mano en el área de Universidad de Chile y explicó que no correspondía cobrar la pena máxima, pues anteriormente Gabriel Costa había cometido una falta.

"Si el VAR interviene por un penal, tiene que chequear toda la fase de ataque. Y en este caso la fase de ataque inicia con una falta. El procedimiento fue correcto y el árbitro determinó que hubo falta antes, por lo tanto es un tiro libre directo", aseveró.

Finalemente, valoró la presencia de las juezas Cindy Nauelcoy y Loreto Toloza en el Superclásico: "Muy bien también estuvieron, han demostrado tener las competencias. En general las mujeres han aprovechado muy bien sus oportunidades. Están haciendo historia".