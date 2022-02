Colo Colo está listo para empezar el Campeonato Nacional, luego de un trabajo intenso de pretemporada que realizó en enero y que coronó con la Supercopa ante Universidad Católica. Esfuerzo que valió la pena tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas.

Así lo reveló el PF de los albos, Hugo Roldán, quien estuvo al mando de toda la planificación. Y señaló que todo lo que implementa en el Cacique tiene una gran influencia de dos tremendos entrenadores que han marcado historia en Chile: Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

"La verdad es que la pretemporada salió perfecta, tal como lo planificamos, tuvimos un rendimiento muy bueno. Considero que lo mejor que le hace a los jugadores es una metodología de trabajos integrales. Mixturizamos trabajos con trabajos de pelota, técnica y lo tradicional. Todo eso es influenciado por Bielsa y Sampaoli, de Rosario. Un trabajo físico con pelota", explicó Roldán en TNT Sports.

Ahondó en esto señalando que "en la zona de donde yo soy (Casilda) hay una influencia grande de Newell's, de Marcelo Bielsa, por la metodología, la forma, el profesionalismo. Es difícil ir por otro camino".

Luego el escudero de Quinteros contó su cercanía con Jorge Sampaoli. "Me dirigió en Alumni (club de Casilda), en la categoría 79. Vivía cerca de mi casa, soy amigo de su hija, conozco cómo piensa desde que se formó. Siempre fue intenso, estudioso, capacitado. Eso me llevó a estudiar Educación Física, por Jorge Desio (el PF de Sampaoli). Me gustaba y fui encaminado por esta locura que es el fútbol".

Sobre Colo Colo, comentó que "el grupo es muy bueno, profesional, se hace fácil. Trato de convencer que si hacen lo que les pedimos, tendrán un mejor rendimiento. Nos gusta generar hábitos en la alimentación y en los entrenamientos".

Finalmente, detalló que "tenemos un plantel de jugadores dinámico, que entrenan y se entregan al 100%. Tenemos dos o tres jugadores por puesto. Los volantes desarrollan mayor volumen, que es diferente a las intensidades de los extremos, que tienen más sprint".