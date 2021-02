Colo Colo busca con pinzas a su nuevo goleador y maneja cuatro chances para fichar a su esperado 9

El 2020 de Colo Colo no fue malo, fue pésimo, donde uno de los grandes problemas que tuvo fue la falta de gol, ya que ninguno de sus delanteros pudo cumplir una buena campaña.

El Cacique puso todo su dinero en el argentino Nicolás Blandi, quien llegó con cartel de goleador desde San Lorenzo de Almagro, pero no rindió, anotó apenas dos tantos, y pese a tener contrato vigente, le buscan una salida del club.

Esteban Paredes con sus 40 años hizo lo que pudo, y las lesiones le pasaron la cuenta. Mientras que Javier Parraguez e Iván Morales llevaron el peso de la campaña en las fechas finales, aunque con poca claridad a la hora de marcar.

Es por ello que Blanco y Negro con el entrenador Gustavo Quinteros tienen especial preocupación en el 9, siendo el puesto en el cual buscan con pinzas a un nuevo refuerzo, con varias candidatos a llenar dicho espacio en la plantilla.

Cristián Palacios es opción en Colo Colo - AgenciaUno

Las opciones



Pese a que no es un centrodelantero nato, ya que sus características se acercan más a un segunda punta, el nombre de Octavio Rivero es el que tiene cierta ventaja por sobre el resto, es más, en el Monumental ya le presentaron una oferta, la cual está estudiando el uruguayo.

Pero el ex Santos Laguna no es el único charrúa que aparece en la órbita de los blancos en dicha zona de la cancha, porque el ex Unión Española Cristián Palacios, también es del gusto de Quinteros, y además, conoce a varios jugadores del plantel, ya que es amigo de Maximiliano Falcón y Gabriel Costa.

Otro que ha sido acercado a Macul es el hermano de Brian Fernández, Leandro Fernández, atacante argentino de 29 años que en la última campaña defendió los colores de Internacional de Porto Alegre.

Más atrás en el listado, pero siempre con alguna opción de llegar, es el goleador de Antofagasta Tobías Figueroa, quien en el pasado mercado de pases también sonó en el Monumental, aunque dicha chance nunca se dio.

Colo Colo trabaja firme para encontrar a un 9, el cual rinda, debido a que no quiere sufrir como lo hizo en 2020, y ahora esperan que su nuevo goleador los ayude a regresar a la pelea de arriba en el fútbol chileno.