Maxi Falcón vive su sueño del pibe con la selección uruguaya: "Le doy gracias a Colo Colo por este premio"

El Maestro Óscar Tabárez dio a conocer el nombre de los 35 jugadores reservados en la selección uruguaya para las eliminatorias, donde la gran sorpresa fue la aparición del defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón.

El gran nivel del zaguero en el Cacique, pese a que los albos pelearon por no descender, sirvió para que Peluca entrara en el listado previo, quien se mostró feliz por esta nueva opción en su carrera.

"Es lo que siempre soñó cada cada jugador, porque de chico ve a la selección jugar, el Mundial 2010 que lo viví en mi pueblo fue una locura, entonces siempre uno soñó con vestir la camiseta. Hoy por hoy estar pre nominado, estar en una preselección, es muy lindo para mí y estoy muy contento", dijo el defensor en declaraciones que reprodujo el elenco de Macul.

"En Colo Colo he podido tener un buen desempeño, gracias a mis compañeros también, que me han apoyado mucho, me han hecho dar mucho para adelante, también es gracias a ellos, es un juego colectivo, y le doy gracias a Rentistas y a Colo Colo por este premio", agregó.

Falcón fue nominado en la selección - AgenciaUno

Por último, Maxi Falcón no se complica si es que finalmente no está en la nómina final, porque cree que si mantiene su nivel, tendrá más opciones de ser seleccionado.

"La emoción es inmensa, saber que estas seleccionado es estar junto a los mejores de Uruguay, es una alegría enorme para mí, sumar experiencia también de ese lado y esperemos que así sea, y si no se da, la oportunidad ya va a llegar", cerró.