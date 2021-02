El futuro de Esteban Paredes apunta a Segunda División luego de salir de Colo Colo

Colo Colo se quedó en Primera División, luego de vencer a Universidad de Concepción en el partido por la permanencia, y al día siguiente en Blanco y Negro, concesionaria que administra el club, tomaron fuerte decisiones.

La sociedad anónima que preside Aníbal Mosa tomó la determinación de no renovar el contrato de varios jugadores históricos, entre ellos Esteban Paredes, quien no sigue, pese a que su intención era seguir en el club.

"Si está la opción, quiero seguir, pero hay que ver varios temas. Me quiero retirar a fin de año. Tuvimos una charla con el profe Gustavo (Quinteros) y lo que dijo acá, me lo dijo a mí. Lo vamos a ver en estos días, lo vamos a hablar con la familia y a esperar. Quiero jugar hasta fin de año, si no es en Colo Colo será en otro equipo, pero me gustaría retirarme acá como debe ser", dijo el zurdo a TNT Sports tras el triunfo ante el Campanil.

Sin embargo, Paredes se quedará con las ganas de retirarse a lo grande en el cuadro de Macul, porque no seguirá y desde ya empieza a pensar en su futuro.

Paredes es dueño del SAU

El goleador histórico del fútbol chileno apunta a Segunda División, porque tiene la chance de seguir con su carrera en San Antonio Unido, club de la tercera categoría del balompié nacional, del cual es dueño.

De esta manera, el Tanque se puede trasladar al elenco porteño, que en la campaña 2020 terminó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 28 unidades.