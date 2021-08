Vicente Pizarro y el apoyo del Káiser en Colo Colo: "Me acompaña en las buenas y en las malas"

Una de las mejores jugadores de Colo Colo en la actual campaña, que lo tiene como puntero del Campeonato Nacional y muy cerca de la final de la Copa Chile, es Vicente Pizarro, quien pese a su juventud es clave.

El zurdo se ganó su lugar en el once estelar de Gustavo Quinteros gracias a su buen nivel, situación que lo tiene muy contento.

El Vicho, además, habló de lo importante que ha sido su padre, Jaime Pizarro, en su formación como jugador. El Káiser lo apoya siempre, sostuvo el mediocampista.

"Mi papá siempre estará ahí, yo me lo tomo con calma. Él me ha acompañado en todo este proceso, me ha ayudado. Para mí es súper importante, pero intento aprender de todos mis compañeros", dijo Pizarro.

Pizarro es fijo - AgenciaUno

"Ha estado en todo este proceso y ahora recién empezado mi carrera. Me ha acompañado en todos los momentos, en los buenos y malos, siempre me ha acompañado. Estoy enfocado en poder aprender", agregó.

Vicente Pizarro será titular este miércoles, cuando Colo Colo busque la final de la Copa Chile ante Unión Española en Santa Laura.