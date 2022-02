Este primer fin de semana de febrero traerá consigo el inicio del Campeonato Nacional 2022 y después de una larga espera los fanáticos del fútbol chileno volverán a vibrar con nuestra liga, donde uno de los principales candidatos al título apunta a ser Colo Colo.

A los albos se les escapó el trofeo en la recta final del campeonato pasado y en esta nueva temporada buscarán sacarse la espina, y al menos su pretemporada, sus refuerzos y la obtención de la Supercopa ante Universidad Católica ilusiona a los hinchas. Y desde el interior del plantel también lo entienden así.

Y así lo reveló recientemente una de las máximas figuras del plantel del Cacique, Pablo Solari. El delantero argentino de 20 años habló con DirecTV y dejó claro de entrada que "Colo Colo está para ser campeón y pelear todo, vamos con todo en el torneo, Copa Libertadores y Copa Chile. Gustavo nos enfoca en eso y nosotros estamos muy convencidos. El grupo es increíble".

Con respecto al inicio del torneo, advierte que "esta Supercopa nos vino de 10, es rico arrancar la temporada con un título. Estamos muy bien y contento esperando el domingo para comenzar de la mejor manera".

Sobre la pelea por el título, reconoce el poder de la UC, pero advierte que "el rival a vencer son todos, obviamente que Católica viene muy bien, por algo salió cuatro veces campeón. No podemos subestimar a nadie, hay que jugar todos los partidos de igual a igual y eso es lo lindo, no te puedes relajar".

Sobre su nivel, reconoce que todavía "tengo que trabajar un montón, soy bastante autocrítico y como también se mis cosas malas, también se mis cosas buenas. Tengo que mejorar todo, los remates, el ida y vuelta, los centros. Tengo muchas cosas por mejorar en la cabeza. Eso lo tengo de chico".

"Mi papá siempre le agradeceré que nunca me puso un límite, muchas veces a los chicos le dicen muchas cosas, a ellos hay que dejarlos jugar. Yo cuando era chiquito iba a pasarla bien, obviamente no me gustaba perder, pero siempre me dejaron ser libre, eso es lo primordial", complementó.

"Siempre estuve enfocado 100% en Colo Colo"

En plena pretemporada los hinchas del Cacique estuvieron sufriendo minuto a minuto con la posibilidad de ver partir al Pibe al fútbol mexicano, ya que desde el Club América se interesaron en sus goles. Pese a eso, los fanáticos pudieron respirar más tranquilos después de la decisión de la directiva de Blanco y Negro de declararlo intransferible.

Y sobre eso también habló el ex Talleres de Córdoba, quien dejó más que claro que "la verdad que ya pasó lo de América, siempre estuve enfocado 100% en Colo Colo, mientras estaba la oferta siempre pensé en Colo Colo. Si se daba, me tendría que ir, pero siempre estuve enfocado en Colo Colo. Eso se lo transmití a Gustavo, igual cuando me iban a comprar".

Pero eso no fue todo, ya que para cerrar también tuvo palabras para referirse a las tremendas muestras de amor que le han dado los hinchas albos, quienes incluso se han llegado a tatuar su popular celebración tras marcar el gol ante Universidad de Concepción que los salvó del descenso.

"Fue todo muy rápido, de la nada, fue algo que nunca esperaba a esta edad encontrarme en la situación que me encuentro hoy. Siempre he dicho que voy a estar agradecido de por vida con Colo Colo, me cambiaron la vida", apuntó.

Sobre la jugada que los ayudó a mantener la categoría, Solari reconoce que "un montón de veces he visto el gol a la Universidad de Concepción, siempre me gusta mirar mis jugadas, aveces soy muy fan mío. A lo primero yo no caía y no tomaba dimensión de lo que hice".

"La gente me lo hizo notar, obviamente que en el momento está en el lugar y no se da cuenta, pero pasó el año me transmitieron un cariño enorme. Es increíble lo que me hacen de sentir, en cualquier lado. No sé, no te lo podría decir. Vivo el día a día, todo lo que sea mejor para mi carrera la verdad que sería extraordinario, que le sirva al club y a mi siempre, sino me quedaré. Siempre buscándole el crecimiento a mi carrera", cerró.