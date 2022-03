El argentino Hugo Roldán analizó el estado físico del plantel albo, y puso énfasis en el Pibe Solari, señalando que no tiene una pubalgia, sino que su "pisada" provoca sus problemas.

Colo Colo recuperó la memoria futbolística, porque le ganó de manera consecutiva a Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, con lo que quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores más destacados del Cacique en sus últimas victorias fue el argentino Pablo Solari, sobre quien mucho se ha hablado últimamente, debido a una posible pubalgia que padece, situación que negó de plano el PF albo, Hugo Roldán.

El preparador físico del subcampeón chileno analizó la situación del Pibe, explicando que no tiene una lesión de gravedad y por ello ha podido actuar en los últimos compromisos.

"Él tiene una pisada diferente, se le sobrecargan los aductores. No es para preocuparse sino que para ocuparse. Es un tema preventivo. No es una lesión. Hay que fortalecer las zonas que se sobrecargan. Lo que hacemos es prevenir una lesión. No tiene pubalgia", dijo el profesional a radio Cooperativa.

Además, se dio el tiempo de hablar del juvenil Joan Cruz, quien no ha podido tener continuidad en 2022 por sus problemás físicos.

"Vino de la selección chilena con un pequeño desgarro y ahora está en recuperación. Esta semana se reintegra a la parte física y esperemos que evolucione para insertarse otra vez en el grupo y pelear un lugar, que en su momento lo tuvo", explicó acerca del zurdo.

Para finalizar, alabó al plantel: "Estan todos muy bien, enfocados y muy maduros. Los chicos que eran juveniles cuando llegamos, hoy están en el grupo. El equipo está convencido en pelear todo lo que juega, con el escudo que tenemos no hay alternativa. Siempre estamos preparados para competir y lo que hacemos es para eso. Le exigimos el máximo de su rendimiento a los jugadores".