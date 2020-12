Maxi Falcón confirma fuerte cruce con Insaurralde en el partido con La Serena: “Fue la calentura del partido”

Apenas Rodrigo Salinas le reventó el arco a Brayan Cortés, decretando el 0-2 definitivo de Deportes La Serena sobre Colo Colo en el Monumental, Maximiliano Falcón recriminó en duros términos a su compañeros de zaga, Juan Manuel Insaurralde, por volver muy lento a cubrir su posición, generándose un duro diálogo.

Lejos de desmentirlo, Peluca reconoció que el tema se dio, pero que es algo que queda en la cancha. “Con Chaco está todo bien, son momentos de partido. Es un jugador similar a mí, trata de poner todo, ganar todo lo que juega, por eso tenemos ese vínculo, digamos. A veces nos llevamos mejor así, con puteadas, pero son cosas de partido, fue el segundo gol, buscábamos el empate. La calentura de no poder convertir, laburar todo el partido y que no se te de el gol… Pero está todo bien con el Chaco”, manifestó el uruguayo.

“Es un jugador que tiene mucha trayectoria, que ha jugado en grandes equipos, tiene la jerarquía para llevar la cinta. Si el técnico lo puso es por algo. Todos seguimos las palabras o defendemos lo que diga él y no sólo él, hay varios compañeros que jugaron en varios lados y hay muchos que pueden ser capitanes. El capitán a veces no es uno, todo el equipo debe tirar para el mismo lado. Si un capitán está solo, por más que sea el mejor, no llegas a ningún lado. La cinta la debe llegar alguien, es una figura, lo está haciendo bien, pero los resultados no acompañan y eso genera todo lo negativo. Hay respeto mutuo”, profundizó.

Sobre el momento del equipo, Falcón dijo que “cuando las rachas son negativas todo te sale mal, trabajamos con una idea que el técnico nos puso pero a veces las circunstancias no se dan. A seguir entrenando el doble y el triple, se juega como se entrena. Cada derrota no es buena. Ganar genera mucha confianza. Pero el trabajo que intentamos hacer lo entrenamos todos los días, mis compañeros están convencidos de eso y no hay otra fórmula. Por más que no salga hay que intentarlo. Las rachas son jodidas, pero no nos apartamos del trabajo que venimos haciendo. Ir partido a partido y dar lo mejor para sumar”.

También tuvo palabras para Jorge Valdivia. “Lo vi jugar mucho en la selección, es un ícono del club. Ya verlo en el vestuario me genera admiración por todo lo que ha logrado, por lo que representa como jugador y persona. Cuando lo tengamos en cancha va a ser un orgullo en lo personal. Nos va a dar mucha ayuda. En el vestuario dio su arenga, es lindo escucharlo y verlo. Se puede aprender mucho. Tampoco estamos solos, vino gente a la cancha, es entendible que el hincha esté enojado. He tenido mucho apoyo, me dan mucho para adelante. Se comprende el sentir de la gente. Tratamos de dar partido a partido lo mejor para tratar de sumar”, reveló.

“Ni siquiera he pensado en el descenso”



La situación de Colo Colo es crítica, pero Falcón es optimista. “Entrenamos día a día y lo que digan los demás no nos interesa. Nosotros somos los que salimos a la cancha. Después cada uno puede decir lo que quiera, que uno liga o no liga, que corra o no corra tal jugador, que juegue bien o mal, pero hay que seguir trabajando y no hay otra. Puedo hablar una hora de pelotas quietas, defensa-ataque, pero lo que cuenta es lo que se plasma en la cancha. Si los resultados no nos ayudan a veces es porque tampoco tenemos fortuna, no jugamos mal y perdemos o empatamos. Queda trabajar y meterle”, aseveró.

Maximiliano Falcón y discutió ácidamente con Juan Manuel Insaurralde tras el segundo gol de La Serena. | Foto: Agencia Uno

“Debuté con Antofagasta, ganamos al final y dije que todos los partidos cuestan un huevo ganar. Así lo vivo. Y aún así a veces no alcancen. En los seis partidos que voy jugando creo que cualquiera lo pudimos ganar más allá de que el rival pudiera estar último o primero. He visto jugar a Unión Española, tiene buenos jugadores, será un buen partido”, abundó.

Finalmente, dijo que no tiene la cabeza puesta en perder la categoría. “Ni siquiera lo he pensado. Soy de las personas que piensa a corto plazo. Estoy enfocado totalmente en el fin de semana, en recuperar porque hay partidos seguidos. No pienso en lo más mínimo en el tema del descenso. Pienso en cada partido, para sumar, estamos convencidos de eso y creo que lo vamos a sacar adelante”, remató.